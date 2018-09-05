Свитолина поднимется на шестое место в рейтинге WTA после US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднимется на одну позицию в рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата США по теннису. С десятого сентября украинка займет шестую строчку мировой классификации.
До сегодняшнего дня две теннисистки сохраняли шансы обойти Элину и оставить ее на седьмой позиции. Но Слоан Стивенс проиграла Анастасии Севастовой, а Каролина Плишкова уступила Серене Уильямс. Среди шести оставшихся теннисисток на турнире уже никто не сможет обойти Свитолину.
Что касается Чемпионской гонки, по результатам которой будет составлен список участниц Итогового турнира в Сингапуре, то пока украинка занимает высокое пятое место. По итогам US Open обойти ее может только Наоми Осака (в случае победы в финале). Отметим, что ранее место на Итоговом турнире гарантировали себе Симона Халеп и Анжелик Кербер.
Напомним, Свитолина проиграла в матче четвертого круга и защитила прошлогодние очки.
Источник — Sport.ua
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Еліні до 5-ої Квітової лише 30 очок, а до 4-ої Гарсії - 170 пунктів. Еліні треба вдало провести кінцівку сезону, по можливості виграти ще 1 турнір до кінця року, щоб і себе і своїх численних вболівальників трохи заспокоїти, а далі відпочити і закладати фундамент на наступний сезон.
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