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Свитолина поднимется на шестое место в рейтинге WTA после US Open

Украинская теннисистка обгонит Слоан Стивенс в мировой классификации

  • 05.09.2018 12:45
  • 1819 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднимется на одну позицию в рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата США по теннису. С десятого сентября украинка займет шестую строчку мировой классификации.
 
До сегодняшнего дня две теннисистки сохраняли шансы обойти Элину и оставить ее на седьмой позиции. Но Слоан Стивенс проиграла Анастасии Севастовой, а Каролина Плишкова уступила Серене Уильямс. Среди шести оставшихся теннисисток на турнире уже никто не сможет обойти Свитолину.
 
Что касается Чемпионской гонки, по результатам которой будет составлен список участниц Итогового турнира в Сингапуре, то пока украинка занимает высокое пятое место. По итогам US Open обойти ее может только Наоми Осака (в случае победы в финале). Отметим, что ранее место на Итоговом турнире гарантировали себе Симона Халеп и Анжелик Кербер.
 
Напомним, Свитолина проиграла в матче четвертого круга и защитила прошлогодние очки.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alexsandr Roy
      Alexsandr Roy, 05.09.2018 13:18
    0
    На Итоговой турнир едут же по рейтингу за последние 52 недели?
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    vit-2
    online
      vit-2, 05.09.2018 13:34
    +1
    4-6 місця рейтингу WTA розділяє невелика кількість очок, перша трійка світового рейтингу Халеп, Вознякі, Кербер відірвалась далеко, ті що нижче 6-го місця теж відстають достатньо.

    Еліні до 5-ої Квітової лише 30 очок, а до 4-ої Гарсії - 170 пунктів. Еліні треба вдало провести кінцівку сезону, по можливості виграти ще 1 турнір до кінця року, щоб і себе і своїх численних вболівальників трохи заспокоїти, а далі відпочити і закладати фундамент на наступний сезон.
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