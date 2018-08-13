Халеп гарантировала себе участие на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп первой из всех теннисисток гарантировала себе участие на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре в одиночном разряде, сообщает пресс-служба организации.

Для 26-летней Халеп Итоговый турнир WTA станет пятым в карьере. Лучший результат она показала на своём дебютном турнире в 2014 году, когда в финале проиграла американке Серене Уильямс.

Итоговый турнир WTA пройдёт с 21 по 28 октября. Его участницами станут теннисистки, которые займут первые восемь мест в чемпионской гонке WTA по завершении сезона. Сингапур принимает турнир с 2014 года. В этом году призовой фонд соревнований составит $ 7 млн.