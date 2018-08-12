Симона Халеп во второй раз выиграла турнир в Монреале

Первая ракетка мира Симона Халеп выиграла Открытый чемпионат Канады по теннису, который в этом году принимал женщин в Монреале. В финале румынка в трех сетах переиграла американскую теннисистку Слоан Стивенс (№3 WTA).

Монреаль. Финал

Симона Халеп (Румыния) – Слоан Стивенс (США) – 7:6(6), 3:6, 6:4

Все, кто посмотрели данный поединок, как минимум не пожалели. Обе теннисистки показали теннис высочайшего качества. Вполне возможно, что встреча будет номинирована на «Матч года».

Перед финалом было два наиболее вероятных варианта исхода: победа Стивенс в двух сетах или поражение в трех. Но после того, как Халеп взяла первую партию, не верилось, что американка сможет что-то ей противопоставить даже во второй. Но не тут-то было, и интрига оставалась вплоть до конца поединка.

В целом, рисунок матча был в чем-то даже похож на поединок Стивенс против Свитолиной. Халеп использовала те же методы, что и украинка, но играла немного мощнее, острее и точнее. Из-за этого американка допускала большее количество ошибок. В третьем сете она прогнозировано выдохлась и даже уставшая к тому моменту румынка сумела вырвать победу. Шестая подряд победа Халеп в очных встречах, которая делает Стивенс одной из немногих «удобных» теннисисток для румынки в первой десятке.

С новой недели теннисистки сохранят свои позиции. В Чемпионской Гонке Стивенс приблизится к пятому месту, на котором находится Элина Свитолина, на расстояние в 122 очка.

Для Халеп это второй титул в Монреале (2016, 2018).