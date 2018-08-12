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Симона Халеп во второй раз выиграла турнир в Монреале

Первая ракетка мира в фантастическом матче обыграла американку Слоан Стивенс

  • 12.08.2018 23:22
  • 870 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Слоан Стивенс
© Getty Images. Слоан Стивенс
Первая ракетка мира Симона Халеп выиграла Открытый чемпионат Канады по теннису, который в этом году принимал женщин в Монреале. В финале румынка в трех сетах переиграла американскую теннисистку Слоан Стивенс (№3 WTA).
 
Монреаль. Финал
Симона Халеп (Румыния) – Слоан Стивенс (США) – 7:6(6), 3:6, 6:4
 
Все, кто посмотрели данный поединок, как минимум не пожалели. Обе теннисистки показали теннис высочайшего качества. Вполне возможно, что встреча будет номинирована на «Матч года».
 
Перед финалом было два наиболее вероятных варианта исхода: победа Стивенс в двух сетах или поражение в трех. Но после того, как Халеп взяла первую партию, не верилось, что американка сможет что-то ей противопоставить даже во второй. Но не тут-то было, и интрига оставалась вплоть до конца поединка.
 
В целом, рисунок матча был в чем-то даже похож на поединок Стивенс против Свитолиной. Халеп использовала те же методы, что и украинка, но играла немного мощнее, острее и точнее. Из-за этого американка допускала большее количество ошибок. В третьем сете она прогнозировано выдохлась и даже уставшая к тому моменту румынка сумела вырвать победу. Шестая подряд победа Халеп в очных встречах, которая делает Стивенс одной из немногих «удобных» теннисисток для румынки в первой десятке.
 
 
С новой недели теннисистки сохранят свои позиции. В Чемпионской Гонке Стивенс приблизится к пятому месту, на котором находится Элина Свитолина, на расстояние в 122 очка.
 
Для Халеп это второй титул в Монреале (2016, 2018).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 12.08.2018 23:28
    +3
    Симона преподала хороший урок Элине как нужно было вчера играть.Шикарная победа , заслуженный номер 1 по праву!
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    olya403
    online
      olya403, 12.08.2018 23:39
    +1
    Сімова вже більш ніж на 1900 очок відірвалася від другого місця
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.08.2018 23:44
    +1
    mafiozi250, 12.08.2018 23:28
    Симона преподала хороший урок Элине как нужно было вчера играть.Шикарная победа , заслуженный номер 1 по праву!
    Уроком это можно было бы назвать, если бы Свитолина не умела играть в атакующем стиле. А ведь именно таким образом Элина четыре раза за последний год с небольшим обыгрывала саму Халеп. Еще в одном всем памятном матче румынке все же удалось спастись за шаг от поражения.
    Проблема в другом. По известным причинам настолько мощно Свитолина сейчас играть не в состоянии, за что я ее постоянно критикую.
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    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 12.08.2018 23:49
    0
    Сімона робила якраз те, чого не робила Світоліна: Халеп ганяла обважнілу Стівенс по корту, як сидорову козу! Вже в кінці першої партії Стівенс хватала ротом повітря із присвистом! А Світоліна акуратно клала м*ячі прямо на ракетку Стівенс - навіть коли виходила до сітки...
    Халеп справжній лідер рейтингу ВТА !
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