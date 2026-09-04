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US Open
04 сентября 2026, 14:10 | Обновлено 04 сентября 2026, 14:13
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Украинские теннисистки повторили национальный рекорд на US Open 2026

В третьем раунде американского мейджора сыграют Свитолина, Костюк и Стародубцева

04 сентября 2026, 14:10 | Обновлено 04 сентября 2026, 14:13
700
0
Украинские теннисистки повторили национальный рекорд на US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинские теннисистки повторили национальный рекорд на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем раунде US Open cыграют три представительницы Украины – Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

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Впервые с 2016 года в третьем круге американского мейджора сыграют три представительницы Украины. 10 лет назад до стадии 1/16 финала добрались Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Володько.

Ранее в четвертом раунде USO максимум играла только одна украинка, поэтому у Свитолиной, Костюк и Стародубцевой есть возможность установить новый национальный рекорд.

Результаты украинок в R2 US Open 2026

  • Элина Свитолина [9] – Майя Джойнт – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4
  • Марта Костюк [11] – Слоан Стивенс [WC] – 6:1, 7:5
  • Александра Олейникова – Александра Эала [17] – 1:6, 4:6
  • Юлия Стародубцева – Мария Саккари – 1:6, 7:6 (7:4), 6:2

Соперницы украинок в R3 US Open 2026

  • Элина Свитолина [9] – Анна Калинская [21]
  • Марта Костюк [11] – Екатерина Александрова [18]
  • Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина [2]
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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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