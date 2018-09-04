US Open. Севастова остановила Стивенс и стала первой полуфиналисткой

Действующая чемпионка US Open Слоан Стивенс (№3 WTA) проиграла в четвертьфинале. Выбила американку из борьбы за трофей вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова (№18 WTA).

US Open. 1/4 финала

Слоан Стивенс (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 2:6, 3:6

Напомним, в предыдущем раунде Севастова переиграла Элину Свитолину.

Для Стивенс поражение стало огромной неприятностью. В рейтинге она потеряла 1570 очков и после турнира будет восьмой. В Чемпионской гонке она пока шестая (после Свитолиной), но обойти ее еще могут Каролина Плишкова, Наоми Осака и Мєдисон Киз (все – только в случае победы).

Севастова защитила прошлогодний четвертьфинал еще в матче со Свитолиной, в онлайн-рейтинге она сейчас занимает 16-ю позицию, но позади еще много конкуренток. Победа на турнире позволит ей войти в топ-8 теннисисток в Чемпионской гонке.