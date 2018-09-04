US Open. Севастова остановила Стивенс и стала первой полуфиналисткой

Действующая чемпионка US Open Слоан Стивенс (№3 WTA) проиграла в четвертьфинале. Выбила американку из борьбы за трофей вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова (№18 WTA).
US Open. 1/4 финала
Слоан Стивенс (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 2:6, 3:6
Напомним, в предыдущем раунде Севастова переиграла Элину Свитолину.
Для Стивенс поражение стало огромной неприятностью. В рейтинге она потеряла 1570 очков и после турнира будет восьмой. В Чемпионской гонке она пока шестая (после Свитолиной), но обойти ее еще могут Каролина Плишкова, Наоми Осака и Мєдисон Киз (все – только в случае победы).
Источник — Sport.ua
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В таком случае она наберет 3820 балов. А Sloane Stephens имеет 3912 и она 8-я сейчас.
Вполне возможно, что так оно и будет. Ждать осталось не долго. Развязка близка )
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