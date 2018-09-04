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US Open. Севастова остановила Стивенс и стала первой полуфиналисткой

Обидчица Элины Свитолиной в двух сетах разобралась с третьей ракеткой мира

  • 04.09.2018 20:43
  • 3055 просмотров
  • 12 комментариев
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Jimmie48 Photography. Анастасия Севастова
© Jimmie48 Photography. Анастасия Севастова

Действующая чемпионка US Open Слоан Стивенс (№3 WTA) проиграла в четвертьфинале. Выбила американку из борьбы за трофей вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова (№18 WTA).

US Open. 1/4 финала
Слоан Стивенс (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 2:6, 3:6

Напомним, в предыдущем раунде Севастова переиграла Элину Свитолину.

Для Стивенс поражение стало огромной неприятностью. В рейтинге она потеряла 1570 очков и после турнира будет восьмой. В Чемпионской гонке она пока шестая (после Свитолиной), но обойти ее еще могут Каролина Плишкова, Наоми Осака и Мєдисон Киз (все – только в случае победы).

Севастова защитила прошлогодний четвертьфинал еще в матче со Свитолиной, в онлайн-рейтинге она сейчас занимает 16-ю позицию, но позади еще много конкуренток. Победа на турнире позволит ей войти в топ-8 теннисисток в Чемпионской гонке.
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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Андрій Федейко
    online
    Андрій Федейко, 04.09.2018 20:47
    -8
    Хотілося б тепер почути знавців поганої гри Світоліної!!! Значить не все так просто було, якщо навіть ідеальна Стівенс програла!!
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    dimaprog
    online
      dimaprog, 04.09.2018 20:53
    0
    Стивенс не идеальна и впрочем хорошо что проиграла. Она не защитила свои 2000 очков, а значит упадет ниже Свитолины.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.09.2018 20:53
    +5
    Андрій Федейко, 04.09.2018 20:47
    Хотілося б тепер почути знавців поганої гри Світоліної!!! Значить не все так просто було, якщо навіть ідеальна Стівенс програла!!
    Сегодняшняя Стивенс по самочувствию далеко не ушла от вчерашней Леси. Севастова, кстати, играла далеко не идеально. С Элиной она была значительно точнее и опаснее. Но оттого, что Стивенс играла плохо, игра Элины два дня назад не становится лучше. Тогда дело было к вечеру, такой жары не было, списать на внешние условия провал не получится.
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    kon-al55
      kon-al55, 04.09.2018 20:57
    +10
    Честно говоря, с такой игрой Стивенс должна была вылететь ещё от Калининой.
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    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 04.09.2018 21:03
    +1
    kon-al55, 04.09.2018 20:57
    Честно говоря, с такой игрой Стивенс должна была вылететь ещё от Калининой.
    вы у меня эти слова только с языка сорвали .
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    yan2006
    online
      yan2006, 04.09.2018 21:24
    0
    Победа на турнире позволит ей войти в топ-8 теннисисток в Чемпионской гонке.....
    В таком случае она наберет 3820 балов. А Sloane Stephens имеет 3912 и она 8-я сейчас.
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    yan2006
    online
      yan2006, 04.09.2018 21:25
    0
    Anastasija Sevastova 28.3 LAT2 2600 +2 +350 US Open SF 3120 3820
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    AndyDRUID
    online
      AndyDRUID, 04.09.2018 21:27
    -1
    Це серйозно
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    captain2009
    online
      captain2009, 04.09.2018 21:34
    +1
    болел за Слоан, если честно. Если предположить, что Севастова или Серена выиграют US Open, то они включаются в гонку за итоговый турнир. Элине эта конкуренция сейчас совсем ни к чему. Понятно, что Элина должна сама решать такие вопросы зарабатыванием своих баллов, но все же, есть, как есть. У Севастовой было 1686 до старта, в случае победы станет 3686, если не ошибаюсь. У Серены 1676, теоретически может быть 3676. А у Элины до старта было 3600. Сколько-то она получит за 4й круг, у нее итого станет около 4000. Борьба обострится. А если бы выиграла Слоан, то они бы поменялись с Элиной местами, но новых конкуренток бы не добавилось для итогового турнира. Как-то так.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.09.2018 21:50
    0
    captain2009, 04.09.2018 21:34
    болел за Слоан, если честно. Если предположить, что Севастова или Серена выиграют US Open, то они включаются в гонку за итоговый турнир. Элине эта конкуренция сейчас совсем ни к чему. Понятно, что Элина должна сама решать такие вопросы зарабатыванием своих баллов, но все же, есть, как есть. У Севастовой было 1686 до старта, в случае победы станет 3686, если не ошибаюсь. У Серены 1676, теоретически может быть 3676. А у Элины до старта было 3600. Сколько-то она получит за 4й круг, у нее итого станет около 4000. Борьба обострится. А если бы выиграла Слоан, то они бы поменялись с Элиной местами, но новых конкуренток бы не добавилось для итогового турнира. Как-то так.
    Серена с большой вероятностью и так выиграет ЮСО. Хоть с Севастовой ей играть полуфинал, хоть со Стивенс. Сегодня, скорее всего, будет отминусована еще одна конкурентка Плишкова.
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    captain2009
    online
      captain2009, 04.09.2018 21:55
    -1
    Stanislav Matusevych, 04.09.2018 21:50
    Серена с большой вероятностью и так выиграет ЮСО. Хоть с Севастовой ей играть полуфинал, хоть со Стивенс. Сегодня, скорее всего, будет отминусована еще одна конкурентка Плишкова.

    Вполне возможно, что так оно и будет. Ждать осталось не долго. Развязка близка )
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    Alekos59
    online
      Alekos59, 04.09.2018 21:57
    -1
    какая отвратительная рожа.
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