US Open-2018. Свитолина проиграла Севастовой в трех сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) проиграла поединок четвертого раунда US Open. В поединке с Анастасией Севастовой из Латвии (№18 WTA) украинке удалось выиграть второй сет, но в третьем она получила «баранку».
US Open. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 3:6, 6:1, 0:6
Перед матчем было ясно, что Севастова – первый грозный соперник Свитолиной на турнире. Мощная и техничная латвийка в этом году защищала прошлогодний четвертьфинал, и даже в этом плане была более мотированной, чем украинка.
Элина начала матч в защитном стиле, но после первых проигранных геймов стала играть немного агрессивнее, но отыграться все же не удалось. В стартовой партии было всего два брейкпоинта, и оба у Севастовой. Анастасия их успешно реализовала.
Во втором сете ситуация на корте изменилась до неузнаваемости. Севастова потеряла концентрацию, в некоторых моментах показалось, что ее чересчур захлестнули эмоции. Возможно, это была игра на публику. В то же время Свитолина добавила и выглядела на голову лучше своей соперницы. Только один гейм в сете выиграла представительницы Латвии, отыгравшись с 0:40 на своей подаче.
О третьем сете говорить не хочется. Шесть выигранных очков Свитолиной за партию – что это вообще было? А на подаче Севастовой – вообще ни одного.
О слабой подаче самой Элины говорилось уже неоднократно, ситуация пока очень тяжелая, даже несмотря на 2 эйса в этом матче. С нынешней физической формой далеко не уедешь. Единственный компонент, в котором сегодня Свитолина сыграла лучше соперницы – игра у сетки. Но толку от этого не много.
Третье сентября в Нью-Йорке пока не наступило, но для Элины сегодняшний день – день прощания с Открытым чемпионатом США.
После турнира первая ракетка Украины, скорее всего, поднимется на шестое место. Пока что ее могут обогнать сразу 3 теннисистки, но все они находятся в части сетки, в которой Серена Уильямс уничтожает все живое. Если же американку сумеют остановить до финала – Элина останется седьмой.
Источник — Sport.ua
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Щоправда, навіть і не знаю, як Еліна буде захищати на старті наступного року очки за 3 виграні турніри поточного року і 1/4 АО, які Світоліна здобула ще на старому багажі 2017-го, ще не зовсім схуднувши, як зараз. У разі провалу навіть не хочу думати що буде...
А в следующем году, если ничего не будет меняться - здравствуй, примерно 20-е место, плюс-минус.
А загалом, у всіх такий настрій ніби Еля минулого року оформила золотий слем, а потім різко, ні з того, ні з сього, вирішила поміняти стиль і просрала всі полімери.
Серйозно, читаючи перед кожним матчем ці песимістичні прогнози, видається що Еліна бездарно провалила сезон, хоча всі емпіричні дані вказують на те, що цей сезон просто не блискучий. Він солідний. 3 титули, десь пройшла далі, десь опустилась. Ви озирніться. Хто зараз відрізняється стабільністю? Тут Халеп ніби особливо виділяли. Аж раптом перша ракетка світу опинилася за бортом вже в першому колі. Квітова — цей одвічний суперник, вилітала від Анісімової! Про Возняцку ви самі згадали. Після Австралії вона взагалі забула, що треба грати. І знаєте чому? Захисний теніс поступово виходить на другий план. Ви праві, однак, що силовий, атлетичний теніс і є майбутнім. (Він і був, привіт Серена).
Але носитися по корту в захисній манері, чекаючи на помилки відпочатку є програшною стратегією. Тому мені набагато легше, коли вона сама помиляється при атаках.
Останнє. Я не думаю, що вони там вже такі дебіли, що не знають від чого це у Елі подача на рівні юніорів. Саме тому я думаю, що м‘язи з‘являться. Як не до кінця сезону, так в наступному. За умови ж, звичайно, що Еля не стане Бушар. Якщо ні, то я ще від Мадриду говорив про зміну команди. Однак, чому всі впевнені, що це піде їй на користь. Історія знає багато випадків, коли зміна лікаря, а відповідно і лікування Тільки погіршувало симптоми пацієнта.
Канон, нічого ще не втрачено. Зберігайте спокій та запасайтеся валідолом.
Добраніч.
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