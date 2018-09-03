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US Open-2018. Свитолина проиграла Севастовой в трех сетах

Украинка не сумела превзойти свой лучший результат на турнире

  • 03.09.2018 01:36
  • 1499 просмотров
  • 28 комментариев
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) проиграла поединок четвертого раунда US Open. В поединке с Анастасией Севастовой из Латвии (№18 WTA) украинке удалось выиграть второй сет, но в третьем она получила «баранку».
 
US Open. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 3:6, 6:1, 0:6
 
Перед матчем было ясно, что Севастова – первый грозный соперник Свитолиной на турнире. Мощная и техничная латвийка в этом году защищала прошлогодний четвертьфинал, и даже в этом плане была более мотированной, чем украинка. 
 
Элина начала матч в защитном стиле, но после первых проигранных геймов стала играть немного агрессивнее, но отыграться все же не удалось. В стартовой партии было всего два брейкпоинта, и оба у Севастовой. Анастасия их успешно реализовала.
 
Во втором сете ситуация на корте изменилась до неузнаваемости. Севастова потеряла концентрацию, в некоторых моментах показалось, что ее чересчур захлестнули эмоции. Возможно, это была игра на публику. В то же время Свитолина добавила и выглядела на голову лучше своей соперницы. Только один гейм в сете выиграла представительницы Латвии, отыгравшись с 0:40 на своей подаче.
 
О третьем сете говорить не хочется. Шесть выигранных очков Свитолиной за партию – что это вообще было? А на подаче Севастовой – вообще ни одного. 
 
 
О слабой подаче самой Элины говорилось уже неоднократно, ситуация пока очень тяжелая, даже несмотря на 2 эйса в этом матче. С нынешней физической формой далеко не уедешь. Единственный компонент, в котором сегодня Свитолина сыграла лучше соперницы – игра у сетки. Но толку от этого не много.
 
Третье сентября в Нью-Йорке пока не наступило, но для Элины сегодняшний день – день прощания с Открытым чемпионатом США.
 
После турнира первая ракетка Украины, скорее всего, поднимется на шестое место. Пока что ее могут обогнать сразу 3 теннисистки, но все они находятся в части сетки, в которой Серена Уильямс уничтожает все живое. Если же американку сумеют остановить до финала – Элина останется седьмой.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2018 02:15
    0
    mafiozi250, 03.09.2018 02:12
    Появление нового хахаля как-то повлияет на её психологию?
    А я-то откуда знаю?))
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    i_aks
    online
      i_aks, 03.09.2018 02:22
    +2
    Читаю Вас давно, Станислав. Вот уже год как слежу за всеми этими турнирами. Спасибо Вам за комментарии, очень профессиональные и по-человечески душевные. Специально зарегистирировался сегодня чтобы Вам это сказать. Переживаю за наших девчонок, расстроился за Элю сегодня очень, конечно, но сама ведь виновата...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 03.09.2018 02:23
    0
    Stanislav Matusevych, 03.09.2018 01:52
    AncientGreek, 03.09.2018 01:50 Ну що ж, очки не втратила. Жаль тільки, що зміг подивитись цей матч. Кумедно, адже мав змогу подивитись тільки цей матч і з таким везінням наткнувся на найпровальніший матч сезону. Не видумай тільки вилетіти з Сингапуру. А что в Сингапуре делать? Кого она там из топов обыграть сможет? За счет чего? Ну, разве что Возняцки, если та останется в таком же разобранном состоянии. Сомневаюсь, та за полтора месяца в себя придет.
    Навіть програний матч у Сінгапурі приносить, здається 125 очок, виграш вдвічі більше, тому навіть із однією перемогою і двома поразками набирає спортсмен 500 очок у рейтинг. Тому Сінгапур бажаний для Еліни звичайно, щоб захистити минулорічні очки.
    Щоправда, навіть і не знаю, як Еліна буде захищати на старті наступного року очки за 3 виграні турніри поточного року і 1/4 АО, які Світоліна здобула ще на старому багажі 2017-го, ще не зовсім схуднувши, як зараз. У разі провалу навіть не хочу думати що буде...
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2018 02:26
    +1
    vit-2, 03.09.2018 02:23
    Навіть програний матч у Сінгапурі приносить, здається 125 очок, виграш вдвічі більше, тому навіть із однією перемогою і двома поразками набирає спортсмен 500 очок у рейтинг. Тому Сінгапур бажаний для Еліни звичайно, щоб захистити минулорічні очки.Щоправда, навіть і не знаю, як Еліна буде захищати на старті наступного року очки за 3 виграні турніри поточного року і 1/4 АО, які Світоліна здобула ще на старому багажі 2017-го, ще не зовсім схуднувши, як зараз. У разі провалу навіть не хочу думати що буде...
    Да, именно 500 очков и предстоит защищать. Если за полтора месяца не случится каких-то чудес типа прошлогодней Гарсии, Элина должна попадать в Сингапур. 375 очков она точно защитит в этом случае)
    А в следующем году, если ничего не будет меняться - здравствуй, примерно 20-е место, плюс-минус.
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    vit-2
    online
      vit-2, 03.09.2018 02:27
    +1
    Спробуй тепер заснути після такого... А через 4 години вже треба вставати на роботу. Але це таке, не завжди нічні матчі приносять позитивні емоції. Ну у дівчат хоч є за кого повболівати в тенісі, на відміну від хлопців...
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.09.2018 02:30
    +1
    i_aks, 03.09.2018 02:22
    Читаю Вас давно, Станислав. Вот уже год как слежу за всеми этими турнирами. Спасибо Вам за комментарии, очень профессиональные и по-человечески душевные. Специально зарегистирировался сегодня чтобы Вам это сказать. Переживаю за наших девчонок, расстроился за Элю сегодня очень, конечно, но сама ведь виновата...
    Спасибо, в такую ночь положительные эмоции очень нужны. Для меня, как персонального болельщика Элины, этот теннисный сезон вообще выдается тяжелым. Но куда деваться, будем болеть дальше.
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    AncientGreek
    online
      AncientGreek, 03.09.2018 02:31
    +1
    Станіславе, у мене теж не найкращий настрій. Але давайте не забувати, що було в Сингапурі минулого року. Не допомогла Еліні ні тодішня подача, ні здатність ганятись за м‘ячем по корту як собака за палкою.

    А загалом, у всіх такий настрій ніби Еля минулого року оформила золотий слем, а потім різко, ні з того, ні з сього, вирішила поміняти стиль і просрала всі полімери.

    Серйозно, читаючи перед кожним матчем ці песимістичні прогнози, видається що Еліна бездарно провалила сезон, хоча всі емпіричні дані вказують на те, що цей сезон просто не блискучий. Він солідний. 3 титули, десь пройшла далі, десь опустилась. Ви озирніться. Хто зараз відрізняється стабільністю? Тут Халеп ніби особливо виділяли. Аж раптом перша ракетка світу опинилася за бортом вже в першому колі. Квітова — цей одвічний суперник, вилітала від Анісімової! Про Возняцку ви самі згадали. Після Австралії вона взагалі забула, що треба грати. І знаєте чому? Захисний теніс поступово виходить на другий план. Ви праві, однак, що силовий, атлетичний теніс і є майбутнім. (Він і був, привіт Серена).

    Але носитися по корту в захисній манері, чекаючи на помилки відпочатку є програшною стратегією. Тому мені набагато легше, коли вона сама помиляється при атаках.

    Останнє. Я не думаю, що вони там вже такі дебіли, що не знають від чого це у Елі подача на рівні юніорів. Саме тому я думаю, що м‘язи з‘являться. Як не до кінця сезону, так в наступному. За умови ж, звичайно, що Еля не стане Бушар. Якщо ні, то я ще від Мадриду говорив про зміну команди. Однак, чому всі впевнені, що це піде їй на користь. Історія знає багато випадків, коли зміна лікаря, а відповідно і лікування Тільки погіршувало симптоми пацієнта.

    Канон, нічого ще не втрачено. Зберігайте спокій та запасайтеся валідолом.

    Добраніч.
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    olya403
    online
      olya403, 03.09.2018 02:33
    0
    Stanislav Matusevych, 03.09.2018 02:26
    Да, именно 500 очков и предстоит защищать. Если за полтора месяца не случится каких-то чудес типа прошлогодней Гарсии, Элина должна попадать в Сингапур. 375 очков она точно защитит в этом случае)
    Еліні ще в Китаї треба трохи захистити. Минулого року там були, здається, непогані результати
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