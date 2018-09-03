US Open-2018. Свитолина проиграла Севастовой в трех сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) проиграла поединок четвертого раунда US Open. В поединке с Анастасией Севастовой из Латвии (№18 WTA) украинке удалось выиграть второй сет, но в третьем она получила «баранку».

US Open. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 3:6, 6:1, 0:6

Перед матчем было ясно, что Севастова – первый грозный соперник Свитолиной на турнире. Мощная и техничная латвийка в этом году защищала прошлогодний четвертьфинал, и даже в этом плане была более мотированной, чем украинка.

Элина начала матч в защитном стиле, но после первых проигранных геймов стала играть немного агрессивнее, но отыграться все же не удалось. В стартовой партии было всего два брейкпоинта, и оба у Севастовой. Анастасия их успешно реализовала.

Во втором сете ситуация на корте изменилась до неузнаваемости. Севастова потеряла концентрацию, в некоторых моментах показалось, что ее чересчур захлестнули эмоции. Возможно, это была игра на публику. В то же время Свитолина добавила и выглядела на голову лучше своей соперницы. Только один гейм в сете выиграла представительницы Латвии, отыгравшись с 0:40 на своей подаче.

О третьем сете говорить не хочется. Шесть выигранных очков Свитолиной за партию – что это вообще было? А на подаче Севастовой – вообще ни одного.

О слабой подаче самой Элины говорилось уже неоднократно, ситуация пока очень тяжелая, даже несмотря на 2 эйса в этом матче. С нынешней физической формой далеко не уедешь. Единственный компонент, в котором сегодня Свитолина сыграла лучше соперницы – игра у сетки. Но толку от этого не много.

Третье сентября в Нью-Йорке пока не наступило, но для Элины сегодняшний день – день прощания с Открытым чемпионатом США.

После турнира первая ракетка Украины, скорее всего, поднимется на шестое место. Пока что ее могут обогнать сразу 3 теннисистки, но все они находятся в части сетки, в которой Серена Уильямс уничтожает все живое. Если же американку сумеют остановить до финала – Элина останется седьмой.