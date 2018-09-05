US Open. Серена Уильямс обыграла Плишкову и вышла в полуфинал

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open. В четвертьфинале соревнований Уильямс в двух сетах обыграла чешку Каролину Плишкову.
US Open. 1/4 финала
Серена Уильямc – Каролина Плишкова – 6:4, 6:3
За выход в финал Уильямс поспорит с Анастасией Севастовой (19) из Латвии, которая в двух партиях обыграла победительницу прошлогоднего турнира американку Слоан Стивенс.
Источник — Sport.ua
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