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US Open. Серена Уильямс обыграла Плишкову и вышла в полуфинал

36-летняя американка в двух сетах разобралась с чешской теннисисткой

  • 05.09.2018 03:50
  • 105 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
WTA. Серена Уильямс
© WTA. Серена Уильямс
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open. В четвертьфинале соревнований Уильямс в двух сетах обыграла чешку Каролину Плишкову.
 
US Open. 1/4 финала
Серена Уильямc – Каролина Плишкова – 6:4, 6:3
 
За выход в финал Уильямс поспорит с Анастасией Севастовой (19) из Латвии, которая в двух партиях обыграла победительницу прошлогоднего турнира американку Слоан Стивенс.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 05.09.2018 04:10
    0
    Перепады в игре Серены никуда не делись. Интересно, сможет ли за них зацепиться Севастова.
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