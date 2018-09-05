US Open. Серена Уильямс обыграла Плишкову и вышла в полуфинал

04:12 — Станислав Матусевич

Если делать за полсета по 15 невынужденных, как Серена, ее кто угодно разбирать будет. Вот кто с ...

03:53 — niko_and0108

До 2:4 у першому сеті розбирала, а потім сама розвалилась Елінці на радість)) У півфіналі вболіва...

02:17 — niko_and0108

В принципі, Серена вже сьогодні може програти. Кароліна має розібрати її на запчастини!! Дивимось...