Кербер квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Четвертая ракетка мира Анжелик Кербер гарантировала себе участие в Итоговом турнире. Соревнования пройдут в Сингапуре с 21 по 28 октября. В турнире примут участие 8 лучших теннисисток.

Итоговый турнир WTA пройдёт с 21 по 28 октября. Его участницами станут теннисистки, которые займут первые восемь мест в чемпионской гонке WTA по завершении сезона. Сингапур принимает турнир с 2014 года. В этом году призовой фонд соревнований составит $ 7 млн.