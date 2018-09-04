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Кербер квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Немка стала второй участницей турнира в Сингапуре

  • 04.09.2018 11:03
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Getty Images. Анжелик Кербер
© Getty Images. Анжелик Кербер
Четвертая ракетка мира Анжелик Кербер гарантировала себе участие в Итоговом турнире. Соревнования пройдут в Сингапуре с 21 по 28 октября. В турнире примут участие 8 лучших теннисисток.
 
Кербер стала второй спортсменкой, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир. До этого необходимые очки набрала первая ракетка мира Симона Халеп.
 
Напомним, 30-летняя Кербер покинула US Open в третьем круге, уступив Доминике Цибулковой. Ранее Кербер выиграла Уимблдон.
 
Итоговый турнир WTA пройдёт с 21 по 28 октября. Его участницами станут теннисистки, которые займут первые восемь мест в чемпионской гонке WTA по завершении сезона. Сингапур принимает турнир с 2014 года. В этом году призовой фонд соревнований составит $ 7 млн.
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Источник — Sport.ua

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