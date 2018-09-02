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US Open. Кербер и Квитова покидают турнир

Элина Свитолина может подняться в рейтинге WTA

  • 02.09.2018 09:43
  • 1260 просмотров
  • 7 комментариев
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Getty Images. Анжелик Кербер
© Getty Images. Анжелик Кербер

30-летняя немецкая теннисистка Анжелик Кербер и 28-летняя чешская спортсменка Петра Квитова покинули розыгрыш одиночного разряда US Open.

В третьем круге соревнований Кербер в трех сетах проиграла 29-летней словачке Доминике Цибулковой: 6/3, 3/6, 3/6. На данный момент Кербер занимает 4-е место в рейтинге WTA. Анжелик может обойти идущая на 7-й строчке рейтинга украинка Элина Свитолина, но только в том случае, если ей удастся выйти в финал US Open.

Квитова неожиданно уступила 20-летней белорусской спортсменке Арине Соболенко: 5/7, 1/6. Петра могла стать потенциальной соперницей украинской теннисистки Леси Цуренко в 1/4 финале турнира. Квитова занимает 5-е место в рейтинге WTA. Свитолина обгонит Квитову в том случае, если пробьется в 1/4 финала US Open.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 02.09.2018 10:02
    0
    Чего это Сабаленка неожиданно выиграла? Достаточно ожидаемо.
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    Євген Біленький
    online
      Євген Біленький, 02.09.2018 10:06
    +3
    Якщо, якщо... Якщо Еліна виграє турнір, то взагалі стрибне на 2-ге місце.
    Але все ж таки треба спочатку обіграти Севастову. Потім Стівенс, або Мертенс. Крок за кроком.
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    AncientGreek
    online
      AncientGreek, 02.09.2018 10:31
    +2
    Сабаленка її звати. Ви ж не пишете Соснович.
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    solova63
    online
      solova63, 02.09.2018 10:41
    +1
    AncientGreek, 02.09.2018 10:31
    Сабаленка її звати. Ви ж не пишете Соснович.
    Это одна и та же фамилия. Только в белорусской интерпретации. У меня близкая родня в бульбашии живёт. Там все наши фамилии с окончанием -КО пишутся как -КА...
    Например, у нас Петренко, а у них Пэтрэнка... но фамилия то одна!!!
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.09.2018 10:45
    +1
    я так розумію Сабаленка майбутня перша ракетка? В 20 років такі результати і вже майже в топах.
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    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 02.09.2018 11:00
    +2
    dudigo78, 02.09.2018 10:45
    я так розумію Сабаленка майбутня перша ракетка? В 20 років такі результати і вже майже в топах.
    Про Осаку те ж саме писали весною, та й хіба тільки про неї. Може й стане, а може й не стане)
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    kolbasss
    online
    kolbasss, 02.09.2018 11:18
    0
    solova63, 02.09.2018 10:41
    AncientGreek, 02.09.2018 10:31 Сабаленка її звати. Ви ж не пишете Соснович. Это одна и та же фамилия. Только в белорусской интерпретации. У меня близкая родня в бульбашии живёт. Там все наши фамилии с окончанием -КО пишутся как -КА... Например, у нас Петренко, а у них Пэтрэнка... но фамилия то одна!!!
    Какие еще интерпретации??? Как в паспорте написано так и надо везде писать. Может мы будем переводить Кузнецов на Коваленко или Джона называть Иваном?
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