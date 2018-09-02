US Open. Кербер и Квитова покидают турнир

30-летняя немецкая теннисистка Анжелик Кербер и 28-летняя чешская спортсменка Петра Квитова покинули розыгрыш одиночного разряда US Open.

В третьем круге соревнований Кербер в трех сетах проиграла 29-летней словачке Доминике Цибулковой: 6/3, 3/6, 3/6. На данный момент Кербер занимает 4-е место в рейтинге WTA. Анжелик может обойти идущая на 7-й строчке рейтинга украинка Элина Свитолина, но только в том случае, если ей удастся выйти в финал US Open.

Квитова неожиданно уступила 20-летней белорусской спортсменке Арине Соболенко: 5/7, 1/6. Петра могла стать потенциальной соперницей украинской теннисистки Леси Цуренко в 1/4 финале турнира. Квитова занимает 5-е место в рейтинге WTA. Свитолина обгонит Квитову в том случае, если пробьется в 1/4 финала US Open.