Кербер выиграла Уимблдон-2018

В финале Уимблдона-2018 Анжелик Кербер неожиданно смогла одержать уверенную победу над Сереной Уильямс.
Немка выиграла оба сета с одинаковым счетом 6:3. Матч двух экс-первых ракеток мира продолжался всего 1 час и 7 минут.
Финал
Анжелик Кербер (Германия, 11) – Серена Уильямс (США, 25) – 6:3, 6:3
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Для Кербер это третий в карьере выигранный турнир Большого Шлема. В 2016 году она выиграла Australian Open и US Open.
Источник — Sport.ua
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