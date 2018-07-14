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Кербер выиграла Уимблдон-2018

Немка уверенно обыграла Серену Уильямс

  • 14.07.2018 19:32
  • 1600 просмотров
  • 5 комментариев
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Getty Images. Анжелик Кербер
© Getty Images. Анжелик Кербер

В финале Уимблдона-2018 Анжелик Кербер неожиданно смогла одержать уверенную победу над Сереной Уильямс.

Немка выиграла оба сета с одинаковым счетом 6:3. Матч двух экс-первых ракеток мира продолжался всего 1 час и 7 минут.

Финал

Анжелик Кербер (Германия, 11) – Серена Уильямс (США, 25) – 6:3, 6:3

 

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Для Кербер это третий в карьере выигранный турнир Большого Шлема. В 2016 году она выиграла Australian Open и US Open.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    nm1607
    online
    nm1607, 14.07.2018 19:39
    -3
    Ну і слава Богу. А то через різних горил, хоч теніс не дивися більше
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 14.07.2018 19:48
    0
    Молодец, Анжелик. Сирене удачи в следующих матчах.
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    Леонид Данилов
    online
    Леонид Данилов, 14.07.2018 19:50
    +6
    Рад что Анжелик Кербер выиграла кубок ! Когда же наши девчёнки начнут выигрывать такие турниры ?
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.07.2018 20:03
    +4
    Цей турнір як розпочався несподіванками, так нею і закінчився. Я чесно кажучи думав, що після минулорічного падіння, Анжелік вже нічого не виграє. Ну що ж тим краще для Еліни. Тепер треба все робити для того, щоб потрапити на підсумковий турнір, адже там на одну прохідну суперницю буде більше)))
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    gudini1977
    online
    gudini1977, 14.07.2018 20:14
    +2
    Рад за Кербер, хотя Серена играла вполсилы. Единственный минус, это то что Анжелик с помощью этой победы обошла нашу Элину в рейтинге.
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