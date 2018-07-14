Кербер выиграла Уимблдон-2018

Ну как так раньше договорняки, потом свиноферма, что дальше?в таких случаях говорят - не чист нар...

20:39 — ya_3

Тебе напомнить знаменитую фразу из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию" : "Ты че...

20:30 — cat5419

Все правильно сказал. Просто когда надо было что-то делать, наши руководители мечтали лишь о том,...

20:23 — Ossa8860

Пусть эти депрессивные оккупированные территории с ватой и коммунистическими бабушками остаются з...