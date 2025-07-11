«Больно, когда тебя забывают поймать». Эксперт раскритиковал звезду Шахтера

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук оценил игру украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в матче первого раунда квалификации Лиги Европы против финского «Ильвеса» (6:0):

«С минусом могу отметить Судакова. Этот ажиотаж вокруг его трансфера может повлиять на психологическое состояние игрока, особенно во время тренировок. Мы же видим, как тот же Бражко сник после сорванного трансфера в «Вулверхэмптон». Знаете, больно, когда тебя подбрасывают, а потом забывают поймать.

Но я думаю, что все эти неурядицы Судакова пройдут. Мы видим, что Туран ни с кем не церемонится – если игрок выпадает, то он его меняет. Так и вышел Очеретько вместо Судакова в начале второго тайма. Такой холодный душ иногда помогает игрокам прийти в себя».