ВИДЕО. Эгиналду забил за несколько мгновений до перерыва в ворота Бринье
Донецкий «Шахтер» побеждает соперника в товарищеском матче
11 июля проходит товарищеский матч, в котором играют донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».
Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.
Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.
За несколько секунд до перерыва Эгиналду переиграл вратаря соперника и открыл счет в этом противостоянии. 1:0.
Товарищеский матч, Словения. 11 июля
Шахтер Донецк (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 1:0 (обновляется)
ГОЛ, 1:0! Эгиналду, 45
⚽️ Егіналду наприкінці першого тайму відкриває рахунок у спарингу 🆚 «Бріньє» 🧡#Shakhtar #ШахтарБріньє pic.twitter.com/SdvfhTMVmR— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 11, 2025
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