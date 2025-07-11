ВИДЕО. Эгиналду забил за несколько мгновений до перерыва в ворота Бринье

11 июля проходит товарищеский матч, в котором играют донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.

Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.

За несколько секунд до перерыва Эгиналду переиграл вратаря соперника и открыл счет в этом противостоянии. 1:0.

Товарищеский матч, Словения. 11 июля

Шахтер Донецк (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 1:0 (обновляется)

ГОЛ, 1:0! Эгиналду, 45

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