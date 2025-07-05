Без Свитолиной. Определена половина участниц 1/8 финала Уимблдона-2025
Элина в третьем раунде уступила Элизе Мертенс и завершила выступления на мейджоре
4 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/16 финала в верхней части женской сетки одиночного разряда.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах проиграла Элизе Мертенс. Далее бельгийка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая прошла Эмму Радукану.
Лаки-лузера Солана Сиерра одолела Кристину Букшу. Следующей соперницей представительницы Аргентины будет Лаура Зигемунд. Немка сотворила сенсацию, в двух партиях выбив чемпионку Australian Open Мэдисон Киз.
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30-я сеяная Линда Носкова одолела «нейтралку» Камиллу Рахимову. В четвертом раунде чешка поборется против Аманды Анисимовой – американка, посеяная под 13-м номером, разобралась с Далмой Галфи.
Известная японка Наоми Осака, к сожалению, не сумела справиться с «нейтралкой» Анастасией Павлюченковой. В 1/8 финала россиянка сыграет с Сонай Картал. Британка в третьем круге обыграла Диан Парри.
5 июля на Уимблдоне пройдут встречи 1/16 финала в нижней части женской сетки. В частности, свой поединок проведет и украинка Даяна Ястремская, которая выйдет на корт против Джессики Бузас Манейро.
Уимблдон-2025. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Эмма Радукану – 7:6 (8:6), 6:4
Элизе Мертенс [24] – Элина Свитолина [14] – 6:1, 7:6 (7:4)
Солана Сиерра [LL] – Кристина Букша – 7:5, 1:6, 6:1
Лаура Зигемунд – Мэдисон Киз [6] – 6:3, 6:3
Камилла Рахимова – Линда Носкова [30] – 6:7 (6:8), 5:7
Далма Галфи – Аманда Анисимова [13] – 3:6, 7:5, 3:6
Диан Парри [Q] – Сонай Картал – 4:6, 2:6
Анастасия Павлюченкова – Наоми Осака – 3:6, 6:4, 6:4
Уимблдон-2025. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Элизе Мертенс [24]
Солана Сиерра [LL] – Лаура Зигемунд
Линда Носкова [30] – Аманда Анисимова [13]
Сонай Картал – Анастасия Павлюченкова
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