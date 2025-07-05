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  4. Без Свитолиной. Определена половина участниц 1/8 финала Уимблдона-2025
Уимблдон
05 июля 2025, 01:25 |
66
0

Без Свитолиной. Определена половина участниц 1/8 финала Уимблдона-2025

Элина в третьем раунде уступила Элизе Мертенс и завершила выступления на мейджоре

05 июля 2025, 01:25 |
66
0
Без Свитолиной. Определена половина участниц 1/8 финала Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

4 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи 1/16 финала в верхней части женской сетки одиночного разряда.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах проиграла Элизе Мертенс. Далее бельгийка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая прошла Эмму Радукану.

Лаки-лузера Солана Сиерра одолела Кристину Букшу. Следующей соперницей представительницы Аргентины будет Лаура Зигемунд. Немка сотворила сенсацию, в двух партиях выбив чемпионку Australian Open Мэдисон Киз.

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30-я сеяная Линда Носкова одолела «нейтралку» Камиллу Рахимову. В четвертом раунде чешка поборется против Аманды Анисимовой – американка, посеяная под 13-м номером, разобралась с Далмой Галфи.

Известная японка Наоми Осака, к сожалению, не сумела справиться с «нейтралкой» Анастасией Павлюченковой. В 1/8 финала россиянка сыграет с Сонай Картал. Британка в третьем круге обыграла Диан Парри.

5 июля на Уимблдоне пройдут встречи 1/16 финала в нижней части женской сетки. В частности, свой поединок проведет и украинка Даяна Ястремская, которая выйдет на корт против Джессики Бузас Манейро.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Эмма Радукану – 7:6 (8:6), 6:4
Элизе Мертенс [24] – Элина Свитолина [14] – 6:1, 7:6 (7:4)

Солана Сиерра [LL] – Кристина Букша – 7:5, 1:6, 6:1
Лаура Зигемунд – Мэдисон Киз [6] – 6:3, 6:3

Камилла Рахимова – Линда Носкова [30] – 6:7 (6:8), 5:7
Далма Галфи – Аманда Анисимова [13] – 3:6, 7:5, 3:6

Диан Парри [Q] – Сонай Картал – 4:6, 2:6
Анастасия Павлюченкова – Наоми Осака – 3:6, 6:4, 6:4

Уимблдон-2025. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Элизе Мертенс [24]
Солана Сиерра [LL] – Лаура Зигемунд

Линда Носкова [30] – Аманда Анисимова [13]
Сонай Картал – Анастасия Павлюченкова

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Уимблдон-2025 Арина Соболенко Эмма Радукану Элизе Мертенс Элина Свитолина Солана Сиерра Кристина Букша Лаура Зигемунд Мэдисон Киз Камилла Рахимова Линда Носкова Далма Галфи Аманда Анисимова Диан Парри Сонай Картал Анастасия Павлюченкова Наоми Осака
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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