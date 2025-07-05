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  4. Упустила возможности: Радукану подарила Соболенко четвертый раунд Уимблдона
Уимблдон
05 июля 2025, 00:32 | Обновлено 05 июля 2025, 00:40
543
3

Упустила возможности: Радукану подарила Соболенко четвертый раунд Уимблдона

Эмма уступила Арине в 1/16 финала мейджора, отдав второй сет со счета 4:1 (40:30)

05 июля 2025, 00:32 | Обновлено 05 июля 2025, 00:40
543
3
Упустила возможности: Радукану подарила Соболенко четвертый раунд Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Эмма Радуану

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (Великобритания, WTA 40) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В третьем раунде травяного мейджора британка в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко за 2 часа.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Арина Соболенко [1] – Эмма Радукану (Великобритания) – 7:6 (8:6), 6:4

В первой партии Эмма побеждала 4:2, но позволила Арине сравнять. При 5:4 в пользу Соболенко Радукану отыграла семь сетболов на подаче, сделала брейк в 11-м гейме, однако не подала на сет – в итоге тай-брейк остался за «нейтралкой», хотя и там у представительницы Британии был сет-поинт при 6:5 на приеме.

Во второй партии Радукану сходу завладела преимуществом и повела 4:1 (40:30*). К сожалению, Эмма проиграла пять геймов подряд и отдала поединок.

Соперницей Арины в 1/8 финала слэма в Лондоне будет бельгийка Элизе Мертенс, которая в своем матче третьего круга прошла первую ракетку Украины Элину Свитолину.

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Эмма Радукану Арина Соболенко Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Останній Серед Кривих
Шанси у китаянки були, сетбол в першому сеті, брейк в другому, але не скористалася. Загалом в мене склалося враження, що обоє показали теніс не дуже високого рівня.
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Tennis
Вся надія на Елізе, доведи що Еліна не дарма тебе пропустила!
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0
Tennis
Прикро, але Емма все одно чарівна красуня, що закохує в себе❤️❤️❤️
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