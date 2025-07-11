Английский гранд выгнал 4-х игроков. В составе осталось еще 45 футболистов

Лондонский «Челси» продолжает подготовку к новому сезону Премьер-лиги – клуб не только подписывает новых футболистов, но и избавляется от ненужных игроков.

Английский гранд столкнулся с небольшими проблемами – на данный момент в составе «синих» пребывает 49 футболистов. Главный тренер Энцо Мареска решил определиться с теми игроками, в сотрудничестве с которыми он не заинтересован.

Изначально, «Челси» планировал отправить в аренду в французский «Страсбург» своих четырех футболистов, но по правилам УЕФА разрешается отдавать всего три игрока в одну команду.

По этой причине, лондонский клуб отдал «Страсбургу» 18-летнего атакующего полузащитника Кендри Паеса и 19-летнего голкипера Маука Пендерса. Оба проведут сезон 2025/26 на правах аренды.

Французский полузащитник Матис Амугу и английский защитник Ише Смит отправятся в Лигу 1 на постоянной основе. О трансферах этих игроков объявят в ближайшее время.