У английского гранда проблемы. Состав команды насчитывает 49 футболистов

Английский «Челси» продолжает подготовку к новому сезону и ведет активную работу на трансферном рынке. Клуб потратил больше 100 млн евро и не намерен сбавлять обороты.

Лондонский клуб забрал у «Ипсвича» форварда Лиама Делапа за 35,5 млн евро, а также подписал центрального нападающего «Брайтона» Жоао Педро за 63,7 млн евро. Некоторые футболисты были подписаны за сумму до 20 млн евро, часть игроков вернулась из аренд.

По информации источника, «Челси» столкнулся с проблемой, так как состав команды на данный момент насчитывает 49 футболистов: 7 голкиперов, 16 защитников, 13 полузащитников, 8 вингеров и 5 форвардов.

Стоит отметить, что главный тренер Энцо Мареска не намерен останавливаться – наставник «синих» считает, что клуб нуждается в усилении. Во время летнего трансферного окна «Челси» может подписать еще двух или трех игроков.