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  4. У английского гранда проблемы. Состав команды насчитывает 49 футболистов
Англия
03 июля 2025, 10:44 |
896
1

У английского гранда проблемы. Состав команды насчитывает 49 футболистов

Главный тренер  «Челси» Энцо Мареска уверен, что клуб нуждается в усилении

03 июля 2025, 10:44 |
896
1
У английского гранда проблемы. Состав команды насчитывает 49 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Английский «Челси» продолжает подготовку к новому сезону и ведет активную работу на трансферном рынке. Клуб потратил больше 100 млн евро и не намерен сбавлять обороты.

Лондонский клуб забрал у «Ипсвича» форварда Лиама Делапа за 35,5 млн евро, а также подписал центрального нападающего «Брайтона» Жоао Педро за 63,7 млн евро. Некоторые футболисты были подписаны за сумму до 20 млн евро, часть игроков вернулась из аренд.

По информации источника, «Челси» столкнулся с проблемой, так как состав команды на данный момент насчитывает 49 футболистов: 7 голкиперов, 16 защитников, 13 полузащитников, 8 вингеров и 5 форвардов.

Стоит отметить, что главный тренер Энцо Мареска не намерен останавливаться – наставник «синих» считает, что клуб нуждается в усилении. Во время летнего трансферного окна «Челси» может подписать еще двух или трех игроков.

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Челси Брайтон Ипсвич Энцо Мареска Жоао Педро Жункейра Лиам Делап трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Комментарии 1
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Mark4854590
За рік Челсі так і не почистив склад. Очікуємо нових мемів про лаву запасних)
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