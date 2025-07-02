ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал форварда за 55 миллионов фунтов

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании бразильского нападающего «Брайтона» Жоао Педро.

Отмечается, что 23-летний футболист подписал с «синими» контракт, который будет действовать в течение 7 следующих сезонов.

Как сообщали СМИ, сумма трансфера составила 55 миллионов фунтов стерлингов гарантированной суммой и еще 5 миллионов в виде возможных бонусов.

В сезоне 2024/25 Жоао Педро провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Ранее «Челси» отпустил в «Арсенал» Кепу Аррисабалагу.