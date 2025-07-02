ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал форварда за 55 миллионов фунтов
Жоао Педро подписал с клубом 7-летний контракт
Лондонский «Челси» официально объявил о подписании бразильского нападающего «Брайтона» Жоао Педро.
Отмечается, что 23-летний футболист подписал с «синими» контракт, который будет действовать в течение 7 следующих сезонов.
Как сообщали СМИ, сумма трансфера составила 55 миллионов фунтов стерлингов гарантированной суммой и еще 5 миллионов в виде возможных бонусов.
В сезоне 2024/25 Жоао Педро провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.
Ранее «Челси» отпустил в «Арсенал» Кепу Аррисабалагу.
The boy from Brazil. 🇧🇷 pic.twitter.com/lVM8B9TlBV— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2025
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