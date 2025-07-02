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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал форварда за 55 миллионов фунтов
Англия
02 июля 2025, 16:06 |
1318
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал форварда за 55 миллионов фунтов

Жоао Педро подписал с клубом 7-летний контракт

02 июля 2025, 16:06 |
1318
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал форварда за 55 миллионов фунтов
ФК Челси. Жоао Педро

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании бразильского нападающего «Брайтона» Жоао Педро.

Отмечается, что 23-летний футболист подписал с «синими» контракт, который будет действовать в течение 7 следующих сезонов.

Как сообщали СМИ, сумма трансфера составила 55 миллионов фунтов стерлингов гарантированной суммой и еще 5 миллионов в виде возможных бонусов.

В сезоне 2024/25 Жоао Педро провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Ранее «Челси» отпустил в «Арсенал» Кепу Аррисабалагу.

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трансферы Брайтон Челси трансферы АПЛ Жоао Педро Жункейра
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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