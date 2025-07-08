Черноморск – город, в котором тренировались Свитолина, Зинченко и другие

На Олимпиаде в Париже наша страна заняла 22-е место. Среди представителей Европы это – 10-й показатель. В целом неплохо, но как вы отреагируете, если я скажу, что мы могли бы быть в тройке лучших или в лидерах среди Старого Света? Звучит как несбыточная фантазия? Попробуем разобраться сквозь призму одного населенного пункта.

По официальным данным, в Украине 463 города, конечно, часть из них сейчас оккупирована. А сколько из этих городов готовит или имеет возможность готовить профессиональных спортсменов? Есть ли вообще в этих населенных пунктах надлежащая инфраструктура для этого? Вопросы, скорее, риторические. Однако есть неприятная тенденция, что развитие спортивной окружающей среды у нас если не регрессировало, то по крайней мере остановилось. И дело не только в пандемии или войне.

Чтобы разобрать эту гипотезу, возьмем за основу город Черноморск. Он расположен в 30 км от Одессы, и, как можно догадаться из названия, у Черного моря. Население до войны – примерно 60 000 человек, в курортный сезон увеличивалось на 10-20 тысяч человек. Этот довольно маленький город (площадь 25 км²) является ярким примером того, как в стране мог бы развиваться спорт и что в конце концов из этого получилось.

Премьер-лига, отбор на Олимпиаду и Кварцяный

Визитной карточкой Черноморска является пляж. Именно здесь в начале 2000-х была возведена пляжная арена на 1000 мест. Доподлинно неизвестно, в какую сумму обошелся проект, однако это точно не очень большие деньги, которые выделил даже не самый богатый местный бизнесмен. Что это дало? В 2011 году город принял отборочный турнир Континентального кубка по пляжному волейболу, который является одним из этапов квалификации на Олимпийские игры. Участие принимали национальные команды Германии, Греции, Польши, Швеции, Эстонии, Великобритании, Сербии, Финляндии, Швейцарии и Украины. Годом ранее проводилась Премьер-лига по пляжному футболу, где выступали «Динамо» (Киев), «Металлист» (Харьков), «Таврия» (Симферополь), «Черноморец» (Одесса), ФК «Севастополь» и ФК «Львов». Сезон проводился в формате туров Гран-при, один из которых принимал Черноморск, хотя и не имел представительства в Премьер-лиге. Кстати, за «Металлист» играл воспитанник Черноморска Роман Пачев, победитель Евроквалификации-2010, участник Кубков мира-2011 и -2013 по пляжному футболу (два последних мундиаля, на которых играла наша сборная).

Также на пляжной арене регулярно проводились местные и всеукраинские соревнования по пляжному гандболу и фрисби, на летние межсезонные сборы приезжала луцкая «Волынь» под руководством Виталия Кварцяного, во время которых по большей мере тренировалась на песке. А еще была местная команда «Старт», которая с 2007 по 2010 годы выступала в финальных этапах чемпионата Украины по пляжному футболу.

Одной из причин, почему арена принимала такое большое количество турниров, были бесплатный вход и наличие у пляжа «Голубого флага» (международная награда, которая ежегодно вручается пляжам и причалам, вода в которых соответствует высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания).

И все вроде бы было хорошо, пока местные власти не решили, что такое сооружение больше не нужно. На период с осени по весну конструкцию и так убирали, но с 2014 года она больше не появлялась летом. С тех пор Черноморск лишь иногда принимает какие-то детско-юношеские соревнования по пляжным видам спорта.

Кубок Билли Джин Кинг и Элина Свитолина

btu.ua. Сборная Украины во время матча Кубка Билли Джин Кинг с Японией

Все мы прекрасно знаем, что Свитолина – одесситка, однако было время, когда на заре собственной карьеры Элина не могла тренироваться в родном городе, поэтому ездила в соседний.

«Элина тренировалась в клубе, который тогда только открылся в Черноморске. Мы жили в Одессе на 13-й Фонтана, это у моря. Там, у моря, Элина делала общефизическую подготовку на песке, а потом ехали на тренировку в Черноморск», – вспоминала Елена Свитолина (мама Элины) в интервью сайту «Большой теннис Украины».

В 2021 году в Черноморск даже приехал Кубок Билли Джин Кинг, где женская сборная Украины в составе Элины Свитолиной, Марты Костюк, Надежды и Людмилы Киченок не оставила никаких шансов Японии (3:0). Наоми Осака в разгар пандемии отказалась от поездки в Украину. С тех пор местные грунтовые корты принимают в большей степени только детско-юношеские соревнования, а о возвращении международных встреч речь не идет.

Олимпик и Зинченко

В 2008 году донецкий «Олимпик» довольно неожиданно открыл филиал ДЮСШ в Черноморске на базе местного ФК «Монолит». Дончане отремонтировали базу и раздевалки, сделали искусственный газон и начали приглашать талантливых юношей со всей страны. Так, в Черноморске тренировались и росли: Артур Западня («Ильичевец», «Ворскла», «Металлург» (Запорожье), «Верес», «Волынь», «Десна», «Металлист-1925»), Егор Попович («Металлург» (Запорожье), «Ингулец»), Антон Котляр («Верес»), Александр Козак («Мариуполь», «Оболонь», «Ингулец»), Дмитрий Мишнев («Ильичевец»/«Мариуполь»), Юрий Ткачук («Металлист», «Карпаты», «Рух») и Александр Зинченко (ПСВ, «Манчестер Сити», «Арсенал»).

«В 11 лет я перешел в академию «Монолит-Ильичевск», которая расположена на расстоянии 550 километров от моего дома. Первые несколько месяцев я плакал в подушку. Сначала мне и моей семье было очень трудно, но тренерский штаб очень помог. 550 километров – это очень далеко от дома, поэтому мне нужна была поддержка тренеров. Вот почему я говорю, что футбольная команда – это также твоя семья. Как только я приехал в «Монолит», у меня было несколько пробных игр, и я хорошо справился. Я забил несколько голов и отдал немало результативных передач. Одну игру я сыграл на позиции форварда, другую провел левым вингером, и я играл хорошо. Поэтому меня хотели взять в команду, но я помню, что тогда жил в гостиничном номере с двумя вратарями, они также были на просмотре. Все было хорошо, тренеры присматривали за мной. Тот опыт сделал меня намного сильнее. Я сделал этот шаг еще маленьким мальчиком, стал намного сильнее ментально, чем думал. Поэтому, когда переехал в Великобританию в 19 лет, мне было гораздо легче, потому что я уже делал подобное в возрасте 11 лет. К тому времени, когда уже заключил контракт с «Манчестер Сити», я был довольно взрослым», – вспоминал Зинченко в интервью официальному сайту «Арсенала».

04868.com.ua. Александр Зинченко играет в футбол с детьми в Черноморске

Впоследствии один из селекционеров донецкого «Шахтера» Артем Видерко рассказывал изданию «Хвиля»: «Зинченко знаю с тринадцати лет. Лично забрал его из Черноморска всего за восемьсот долларов. Увидел Александра там на турнире. Затем вернулся в Донецк, оформил командировку, взял с целевым назначением наличные в клубной кассе и совершил переход».

В 2016 году академия «Олимпика» в Черноморске была закрыта, а база осталась примерно в том же состоянии, как во время открытия.

Юность, Денисов и Серегина

Одного полноценного спорткомплекса «Юность» даже на небольшой город, как оказалось, совсем немного, учитывая, что главный паркет делят все: футзалисты, гандболисты, волейболисты, баскетболисты, представители единоборств и т. д. Нередки ситуации, когда тренировки у одних спортсменов отменяются из-за соревнований других.

В Черноморске существовала лишь одна футзальная команда. «Море» провело на профессиональном уровне 7 лет (1997–2004), а лучшим результатом стало 6-е место в 2003 году в Экстралиге. Также в сезоне-2016/2017 одесский «UNI-LAMAN» впервые вышел в Экстралигу и проводил домашние матчи в Черноморске, но чемпионат не доиграл.

Первые шаги в «Юности» делали: капитан гандбольной сборной Украины Захар Денисов; серебряный призер чемпионата мира (2021), дважды чемпионка Европы (2013, 2017), участница Олимпиады в Токио (2021) каратистка Анита Серегина; дважды чемпионка Европы (2013, 2015) и бронзовый призер Олимпийских игр-2012 тяжелоатлетка Юлия Паратова; победительница этапов Кубков мира по художественной гимнастике Дарья Кобец. Однако все они немалое количество тренировок провели еще и в спорткомплексе «Модуль», игровой паркет которого не соответствует нужным размерам.

А еще были в городе футбольные команды Второй лиги «Портовик» и «Бастион». Последняя в сезоне-2009/2010 едва не вышла в Первую лигу – заняла 3-е место, уступив винницкой «Ниве» лишь по дополнительным показателям. Команда играла на обновленном «Школьном» стадионе с натуральным покрытием. Именно там проводились детско-юношеские соревнования по легкой атлетике, в том числе и всеукраинские.

Еще можно вспомнить чемпиона мира по шахматам среди юниоров Евгения Штембуляка, который в последние годы проживает в США.

А что сейчас?

Сейчас в Черноморске нет ни одной профессиональной команды, как не существует бывших академий Зинченко и Денисова: ФК «Олимпик» и ГК «Чайка» соответственно. Большинство ДЮСШ по всем видам спорта, кроме футбола, просто пытается выжить. Почти на всех объектах занимаются местные спортсмены, а город довольно редко принимает какие-то соревнования национального уровня, не говоря уже о международном. Конечно, пандемия, конечно, война, но еще до этого происходил постепенный упадок развития спорта на уровне выше, чем детско-юношеские или местные турниры. Новые спортивные сооружения не строятся, старые, скорее, просто пытаются поддерживать, чем делать капитальный ремонт. Еще можно добавить, что в городе закрылась база отдыха «Чайка». А отель «Моряк», который прекращал существование, сейчас снова функционирует. Именно здесь в основном останавливались спортивные команды, которые приезжали в Черноморск.

А сколько таких же примеров по всей Украине? К сожалению, точно десятки, а, возможно, и сотни. Это – печальная история, как населенный пункт, который принимал международные соревнования и был одним из центров пляжных видов спорта страны, может превратиться в место без спорта высших достижений. Кто в этом виноват? Государство? Местные власти? Ухудшение экономической и политической ситуации в стране? Наверное, окончательный ответ мы не найдем. Однако хочется подчеркнуть другое. Если бы – наоборот – в Черноморске совершенствовали и улучшали инфраструктуру, в частности спортивную, если бы в такие города действительно вкладывались инвестиции, сколько бы тогда в Украине было бы таких Черноморсков? Сколько бы тогда страна получила бы Свитолиных, Зинченко, Денисовых и Серегиных? Какие бы тогда места Украина занимала на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх? Учитывая размеры страны, количество населения и городов, есть подозрение, что места куда выше, чем сейчас. Однако этого мы уже, к сожалению, никогда не узнаем.

Игорь ЯВКИН