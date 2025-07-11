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Лига конференций
Борац Баня-Лука
10.07.2025 22:00 – FT 1 : 4
ФК Санта-Колома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
11 июля 2025, 20:34 |
54
0

Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра) – 1:4. Видео голов

Клуб из Андорры преподнес сенсацию

11 июля 2025, 20:34 |
54
0
Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра) – 1:4. Видео голов
ФК Борац

В четверг, 10 июля в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги конференций 2025/26 между клубами Борац и Санта-Колома. Поединок завершился сенсационной победой команды гостей.

Гости шокировали соперника тремя мячами еще до перерыва, а во втором тайме забили четвертый гол. И лишь после этого хозяева ответили голом.

Ответная встреча состоится в 17 июля. Начало матча в 19:00 по Киеву.

Победитель этого противостояния во втором раунде квалификации встретится с житомирским Полесьем.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Босния и Герцеговина

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра) – 1:4

Голы: Кулашин, 71 – Моурело, 29, Систеро, 34 (пен), Фернандес, 40, Леон, 66

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Enver Kulasin (Борац Баня-Лука).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Armando Leon (ФК Санта-Колома).
40’
ГОЛ ! Мяч забил David Virgili (ФК Санта-Колома).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Aleix Cistero (ФК Санта-Колома).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Моурело (ФК Санта-Колома).
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видео голов и обзор Лига конференций Борац Баня-Лука Санта-Колома чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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