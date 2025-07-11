Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра) – 1:4. Видео голов

В четверг, 10 июля в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги конференций 2025/26 между клубами Борац и Санта-Колома. Поединок завершился сенсационной победой команды гостей.

Гости шокировали соперника тремя мячами еще до перерыва, а во втором тайме забили четвертый гол. И лишь после этого хозяева ответили голом.

Ответная встреча состоится в 17 июля. Начало матча в 19:00 по Киеву.

Победитель этого противостояния во втором раунде квалификации встретится с житомирским Полесьем.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Босния и Герцеговина

Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра) – 1:4

Голы: Кулашин, 71 – Моурело, 29, Систеро, 34 (пен), Фернандес, 40, Леон, 66

Видео голов и обзор матча