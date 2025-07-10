Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Повезло ли Полесью? Команда из Андорры сотворила суперсенсацию в Боснии
Лига конференций
Борац Баня-Лука
10.07.2025 22:00 – FT 1 : 4
ФК Санта-Колома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
10 июля 2025, 23:59 | Обновлено 11 июля 2025, 00:02
1044
4

Повезло ли Полесью? Команда из Андорры сотворила суперсенсацию в Боснии

Санта-Колома разгромила Борац со счетом 4:1

10 июля 2025, 23:59 | Обновлено 11 июля 2025, 00:02
1044
4
Повезло ли Полесью? Команда из Андорры сотворила суперсенсацию в Боснии
ФК Борац

Вечером 10 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Санта-Колома из Андорры шокировала Борац из Баня-Луки в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26, одержав гостевую победу в Боснии со счетом 4:1.

Команда, которая победит в этом противостоянии, станет соперником житомирского Полесья во 2-м раунде квалификации.

Гости шокировали соперника тремя мячами еще до перерыва (3:0). Во втором тайме был оформлен четвертый гол андоррцев. Единственный мяч хозяева забили на 71-й минуте.

Ответный матч состоится в Андорре 17 июля. Санта-Колома будет иметь комфортное преимущество в три мяча и может сенсационно выиграть это противостояние и стать соперником Полесья во втором раунде ЛК.

Интересно, что до матча ставки на победу команды из Андорры принимались с коэффициентом 21.0, а о разгромной победе не было даже речи.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 10 июля

Борац Баня-Лука (Босния) – Санта Колома (Андорра) – 1:4

Голы: Кулашин, 71 – Моурело, 29, Систеро, 34 (пен), Фернандес, 40, Леон, 66

Инфографика

По теме:
АЕК Ларнака и Партизан сыграли 1-й матч. Кто из них выйдет на Александрию?
Два ассиста украинца и мяч на 90+4. Драма на 7 голов от Торпедо и Ордабасы
Результаты улучшаются. Александрия сыграла вничью с обидчиком Полесья
Лига конференций Санта-Колома Борац Баня-Лука Полесье Житомир
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Футбол | 10 июля 2025, 07:40 9
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо

Зинченко уже скоро может стать игроком «Фенербахче»

ВИДЕО. Педриньо и Невертон. Шахтер забил шесть. Разгром финского клуба в ЛЕ
Футбол | 10 июля 2025, 22:51 0
ВИДЕО. Педриньо и Невертон. Шахтер забил шесть. Разгром финского клуба в ЛЕ
ВИДЕО. Педриньо и Невертон. Шахтер забил шесть. Разгром финского клуба в ЛЕ

Зрители в Любляне увидели фейерверк голов в Лиге Европы

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 10.07.2025, 16:21
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Футбол | 10.07.2025, 07:03
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Футбол | 10.07.2025, 22:52
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Ого. Пресслужбі полісся треба на всяк випадок готувати матеріали чому андоррський футбол на підйомі і вилетіти від такого потужного клубу це не ганьба
Ответить
+1
fc_tre_penne
андорра
Ответить
0
avk2307
Пощастило. Одна справа їхати в якусь Баню Луку, а інша летіти в Барселону.
Різниця є...
Ответить
0
Richard Lewis
Коли кажуть, що "всі навчились грати у футбол", то це вже навіть не мем, а факт. Минулого року вірменські команди дивували на ранніх стадіях. Тепер ось Андорра. В іншому матчі Атлетік Ескальдас в Дюделанжа виграв
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-соперник Кличко: «Я его вырублю и в свои 53 тысячи лет»
Экс-соперник Кличко: «Я его вырублю и в свои 53 тысячи лет»
09.07.2025, 04:38
Бокс
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
09.07.2025, 05:32
Футбол
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
10.07.2025, 09:23 2
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
09.07.2025, 08:56
Бокс
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
09.07.2025, 08:20 8
Футбол
Назван соперник Усика в случае его поражения в реванше с Дюбуа
Назван соперник Усика в случае его поражения в реванше с Дюбуа
09.07.2025, 05:50
Бокс
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
09.07.2025, 00:47
Футбол
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
09.07.2025, 05:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем