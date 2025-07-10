Повезло ли Полесью? Команда из Андорры сотворила суперсенсацию в Боснии

Вечером 10 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Санта-Колома из Андорры шокировала Борац из Баня-Луки в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26, одержав гостевую победу в Боснии со счетом 4:1.

Команда, которая победит в этом противостоянии, станет соперником житомирского Полесья во 2-м раунде квалификации.

Гости шокировали соперника тремя мячами еще до перерыва (3:0). Во втором тайме был оформлен четвертый гол андоррцев. Единственный мяч хозяева забили на 71-й минуте.

Ответный матч состоится в Андорре 17 июля. Санта-Колома будет иметь комфортное преимущество в три мяча и может сенсационно выиграть это противостояние и стать соперником Полесья во втором раунде ЛК.

Интересно, что до матча ставки на победу команды из Андорры принимались с коэффициентом 21.0, а о разгромной победе не было даже речи.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 10 июля

Борац Баня-Лука (Босния) – Санта Колома (Андорра) – 1:4

Голы: Кулашин, 71 – Моурело, 29, Систеро, 34 (пен), Фернандес, 40, Леон, 66

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