АЕК Ларнака и Партизан сыграли 1-й матч. Кто из них выйдет на Александрию?
Единственный в матче гол для хозяев забил аргентинец Энцо Кабрера
Кипрский АЕК Ларнака сделал первый шаг к выходу в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
Команда из Кипра одержала домашнюю победу над сербским Партизаном со счетом 1:0.
Встреча состоялась 10 июля на AEK Арене в кипрском городе Ларнака.
Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. Аргентинец Энцо Кабрера точно пробил после передачи Густаво.
Ответный матч состоится через неделю в Белграде, где черно-белые попытаются отыграть минимальный гандикап и пройти дальше.
Интересно, что команда, которая проиграет в этом противостоянии, станет соперником Александрии во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Лига Европы. Квалификация. Первый раунд
Первый матч. 10 июля 2025, Ларнака (Кипр)
АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) – 1:0
Гол: Энцо Кабрера, 67
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