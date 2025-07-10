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Лига Европы
АЕК Ларнака
10.07.2025 19:30 – FT 1 : 0
Партизан Б
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Лига Европы
10 июля 2025, 21:36 | Обновлено 10 июля 2025, 21:43
296
0

АЕК Ларнака и Партизан сыграли 1-й матч. Кто из них выйдет на Александрию?

Единственный в матче гол для хозяев забил аргентинец Энцо Кабрера

10 июля 2025, 21:36 | Обновлено 10 июля 2025, 21:43
296
0
АЕК Ларнака и Партизан сыграли 1-й матч. Кто из них выйдет на Александрию?
АЕК Ларнака. Энцо Кабрера

Кипрский АЕК Ларнака сделал первый шаг к выходу в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Команда из Кипра одержала домашнюю победу над сербским Партизаном со счетом 1:0.

Встреча состоялась 10 июля на AEK Арене в кипрском городе Ларнака.

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. Аргентинец Энцо Кабрера точно пробил после передачи Густаво.

Ответный матч состоится через неделю в Белграде, где черно-белые попытаются отыграть минимальный гандикап и пройти дальше.

Интересно, что команда, которая проиграет в этом противостоянии, станет соперником Александрии во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Лига Европы. Квалификация. Первый раунд

Первый матч. 10 июля 2025, Ларнака (Кипр)

АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) – 1:0

Гол: Энцо Кабрера, 67

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Лига Европы Партизан Белград АЕК Ларнака Александрия Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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