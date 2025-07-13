АЕК Ларнака – Партизан – 1:0. Соперники Александрии. Видео гола и обзор
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Кипрский АЕК Ларнака сделал первый шаг к выходу в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
Команда из Кипра одержала домашнюю победу над сербским Партизаном со счетом 1:0.
Встреча состоялась 10 июля на AEK Арене в кипрском городе Ларнака.
Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. Аргентинец Энцо Кабрера точно пробил после передачи Густаво.
Ответный матч состоится через неделю в Белграде, где черно-белые попытаются отыграть минимальный гандикап и пройти дальше.
Интересно, что команда, которая проиграет в этом противостоянии, станет соперником Александрии во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Лига Европы. Квалификация. Первый раунд
Первый матч. 10 июля 2025, Ларнака (Кипр)
АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) – 1:0
Гол: Энцо Кабрера, 67
Видео гола и обор матча
События матча
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