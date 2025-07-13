АЕК Ларнака – Партизан – 1:0. Соперники Александрии. Видео гола и обзор

Кипрский АЕК Ларнака сделал первый шаг к выходу в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Команда из Кипра одержала домашнюю победу над сербским Партизаном со счетом 1:0.

Встреча состоялась 10 июля на AEK Арене в кипрском городе Ларнака.

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. Аргентинец Энцо Кабрера точно пробил после передачи Густаво.

Ответный матч состоится через неделю в Белграде, где черно-белые попытаются отыграть минимальный гандикап и пройти дальше.

Интересно, что команда, которая проиграет в этом противостоянии, станет соперником Александрии во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Лига Европы. Квалификация. Первый раунд

Первый матч. 10 июля 2025, Ларнака (Кипр)

АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) – 1:0

Гол: Энцо Кабрера, 67

Видео гола и обор матча