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Лига Европы
АЕК Ларнака
10.07.2025 19:30 – FT 1 : 0
Партизан Б
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Лига Европы
13 июля 2025, 02:43 | Обновлено 13 июля 2025, 03:02
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0

АЕК Ларнака – Партизан – 1:0. Соперники Александрии. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1-го раунда Лиги Европы

13 июля 2025, 02:43 | Обновлено 13 июля 2025, 03:02
5
0
АЕК Ларнака – Партизан – 1:0. Соперники Александрии. Видео гола и обзор
АЕК Ларнака

Кипрский АЕК Ларнака сделал первый шаг к выходу в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Команда из Кипра одержала домашнюю победу над сербским Партизаном со счетом 1:0.

Встреча состоялась 10 июля на AEK Арене в кипрском городе Ларнака.

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. Аргентинец Энцо Кабрера точно пробил после передачи Густаво.

Ответный матч состоится через неделю в Белграде, где черно-белые попытаются отыграть минимальный гандикап и пройти дальше.

Интересно, что команда, которая проиграет в этом противостоянии, станет соперником Александрии во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Лига Европы. Квалификация. Первый раунд

Первый матч. 10 июля 2025, Ларнака (Кипр)

АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) – 1:0

Гол: Энцо Кабрера, 67

Видео гола и обор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Кабрера (АЕК Ларнака).
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Лига Европы Партизан Белград АЕК Ларнака Александрия видео голов и обзор Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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