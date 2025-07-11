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  4. Угроза для горняков? Известный клуб намерен выбить Шахтер из Лиги Европы
Лига Европы
11 июля 2025, 04:20 |
544
0

Угроза для горняков? Известный клуб намерен выбить Шахтер из Лиги Европы

Голкипер «Бешикташа» Мерт Гюнок уверен в победе турецкой команды над донецким клубом

11 июля 2025, 04:20 |
544
0
Угроза для горняков? Известный клуб намерен выбить Шахтер из Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

10 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес Тампере». Украинская команда разгромила соперника со счетом 6:0.

Второй поединок против клуба из Финляндии состоится 17 июля. Победитель этой пары сыграет во втором раунде против «Бешикташа». Голкипер турецкого клуба Мерт Гюнок уверен, что его команда сможет выбить подопечных Арды Турана из турнира:

«Из-за квалификации нам приходиться начинать сезон раньше, к тому же нам предстоит сыграть против сильной команды – это «Шахтер». Арда Туран показал себя сильным тренером в прошлом сезоне в чемпионате Турции. Очевидно, что он хочет нас победить.

Как вы знаете, финал Лиги Европы в этом сезоне состоится в Стамбуле на нашем родном стадионе. Мы бы хотели пробиться туда и сыграть в матче за трофей. Но нужно идти шаг за шагом. Сначала мы выбьем «Шахтер» и будем ждать следующего соперника», – уверен в своих силах Гюнок.

Поединки второго квалификационного раунда состоятся 25 июля и 1 августа.

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Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес Ильвес - Шахтер Арда Туран
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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