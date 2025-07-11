Дьекереш бойкотирует предсезонную подготовку Спортинга. В чем причина?

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш не намерен возвращаться в расположение португальского клуба, поскольку настаивает на переходе в лондонский «Арсенал», сообщил инсайдер Дэвид Орнштейн.

27-летний форвард получил дополнительный отпуск на фоне переговоров о своем будущем, однако не появился на тренировочной базе команды 11 июля, когда должен был вернуться. Дьекереш также сообщил президенту «Спортинга» Фредерику Варандашу, что больше не будет играть за клуб.

Шведский нападающий убежден, что руководство не выполнило устную договоренность отпустить его за 60 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами. «Арсенал» уже предложил сумму, превышающую эту, однако стороны до сих пор не достигли согласия по окончательным условиям.

Лондонский клуб готовит пятилетний контракт для Дьекереша и рассматривает его как основного кандидата на усиление линии атаки. Сам футболист отдает предпочтение переходу именно в «Арсенал», несмотря на другие варианты.

Дьекереш перешел в «Спортинг» из «Ковентри Сити» в 2023 году и быстро стал одним из самых результативных нападающих Европы. В прошлом сезоне он забил 54 гола в 52 матчах, а всего имеет 97 мячей в 102 поединках за лиссабонцев. Вместе с клубом он оформил золотой дубль – чемпионство и победу в Кубке Португалии.

В прошлом сезоне «Арсенал» остался без классического форварда более чем на полгода из-за травм Габриэла Жезуса и Кая Хаверца. В поздней фазе чемпионата на острие атаки вынужденно действовал полузащитник Микель Мерино. В Премьер-лиге команда Артеты финишировала второй с отставанием в 10 очков от «Ливерпуля».

Этим летом «Арсенал» уже подписал полузащитников Мартина Субименди (из «Реал Сосьедада») и Кристиана Нергора (из «Брентфорда»), а также вратаря Кепу Аррисабалагу (из «Челси»).