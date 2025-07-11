Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ШАРАН: «Ему нужно уезжать, чтобы его продали»
Лига Европы
11 июля 2025, 20:18 |
561
0

Владимир ШАРАН: «Ему нужно уезжать, чтобы его продали»

Известный тренер высказался о Георгии Судакове

11 июля 2025, 20:18 |
561
0
Владимир ШАРАН: «Ему нужно уезжать, чтобы его продали»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в матче первого раунда квалификации Лиги Европы против финского «Ильвеса» (6:0):

«Если брать игру Судакова в матче с «Ильвесом», то нужно реально отталкиваться от квалификации вчерашнего соперника. Георгий в этом поединке сыграл на своем уровне. Он – настоящий профессионал, и это видно. Парень много работает без мяча, работает и в прессинге. Он хорошо подготовлен физически, да и послаблений себе никогда не дает. Все это мы и увидели в его игре с «Ильвесом».

Я считаю, что Судакову нужно сейчас ехать за границу, чтобы его продали и он имел возможность расти в мастерстве и опыте, достигать успехов – как командных, так и индивидуальных. Если он останется, то ему будет трудно. Он хоть и молодой парень, но в данном случае на первый план выходит психология. Она настроена на то, чтобы сменить чемпионат Украины на другой».

По теме:
ВИДЕО. Это разгром. Гочолеишвили реализовал пенальти и сделал счет 5:0
ВИДЕО. Что творит Траоре? Оформил хет-трик и сделал счет 4:0 против Бринье
ВИДЕО. 2:0! Траоре увеличил преимущество Шахтера в товарищеском матче
Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес Владимир Шаран инсайд Георгий Судаков
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
Бокс | 11 июля 2025, 08:32 0
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»

Мартин видит явным фаворитом Александра

ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
Бокс | 11 июля 2025, 00:35 6
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой

Энди Руис готовится к возвращению в ринг

Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Футбол | 10.07.2025, 22:52
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина
Футбол | 11.07.2025, 12:31
Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина
Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина
Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
Футбол | 11.07.2025, 19:10
Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
10.07.2025, 01:50 4
Футбол
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
10.07.2025, 10:15 1
Футбол
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
10.07.2025, 18:05 6
Футбол
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 37
Футбол
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
10.07.2025, 00:02 3
Футбол
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
10.07.2025, 07:40 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем