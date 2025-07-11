Владимир ШАРАН: «Ему нужно уезжать, чтобы его продали»

Известный футбольный тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в матче первого раунда квалификации Лиги Европы против финского «Ильвеса» (6:0):

«Если брать игру Судакова в матче с «Ильвесом», то нужно реально отталкиваться от квалификации вчерашнего соперника. Георгий в этом поединке сыграл на своем уровне. Он – настоящий профессионал, и это видно. Парень много работает без мяча, работает и в прессинге. Он хорошо подготовлен физически, да и послаблений себе никогда не дает. Все это мы и увидели в его игре с «Ильвесом».

Я считаю, что Судакову нужно сейчас ехать за границу, чтобы его продали и он имел возможность расти в мастерстве и опыте, достигать успехов – как командных, так и индивидуальных. Если он останется, то ему будет трудно. Он хоть и молодой парень, но в данном случае на первый план выходит психология. Она настроена на то, чтобы сменить чемпионат Украины на другой».