Челси дал разрешение. Вингер переходит в состав конкурента по АПЛ

По информации британских СМИ и известного инсайдера Фабрицио Романо, вингер Челси Ноне Мадуэке получил разрешение клуба покинуть США, где команда находится на Клубном чемпионате мира, и поехать в расположение Арсенала.

На днях Мадуэке пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 лет.

Сообщается, что трансфер принесет Челси 50 миллионов фунтов. Летом Синие успели подписать игроков атаки Жоао Педро и Джейми Байно-Гиттенса.

В прошлом сезоне 23-летний Мадуэке забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.