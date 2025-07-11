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  4. Челси дал разрешение. Вингер переходит в состав конкурента по АПЛ
Англия
11 июля 2025, 19:24 |
782
0

Челси дал разрешение. Вингер переходит в состав конкурента по АПЛ

Мадуэке покидает США

11 июля 2025, 19:24 |
782
0
Челси дал разрешение. Вингер переходит в состав конкурента по АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

По информации британских СМИ и известного инсайдера Фабрицио Романо, вингер Челси Ноне Мадуэке получил разрешение клуба покинуть США, где команда находится на Клубном чемпионате мира, и поехать в расположение Арсенала.

На днях Мадуэке пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 лет.

Сообщается, что трансфер принесет Челси 50 миллионов фунтов. Летом Синие успели подписать игроков атаки Жоао Педро и Джейми Байно-Гиттенса.

В прошлом сезоне 23-летний Мадуэке забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.

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Нони Мадуэке Арсенал Лондон Челси трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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