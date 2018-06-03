Ролан Гаррос. Путинцева продолжает сенсационно идти по турниру

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв чешку Барбору Стрыцову со счетом 6:4, 6:3.
Матч длился 1 час 30 минут. Путинцева выполнила 1 подачу навылет, избежала двойных ошибок, реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов, активно выиграла 16 очков и допустила 18 невынужденных ошибок. На счету чешки 2 эйса, 2 двойные ошибки, 18 виннеров и 33 невынужденные ошибки.
За выход в полуфинал Путинцева поспорит с американкой Мэдисон Кис.
Источник — Sport.ua
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