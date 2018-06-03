Ролан Гаррос. Путинцева продолжает сенсационно идти по турниру

Как можно смотреть эти 2 убожества, когда параллельно играют бразилы с хорватами?

Выглядели не плохо конечно, но не стоит слишком радоваться. Выглядеть не плохо на фоне албанцев, ...

нордики вадл стремы франковы и прочая нечисть вылезайте и потрольте Андрея Ярмоленко - он еще не ...

Он по любому чей-то щенок. Кто-то это бревно уверенно проталкивает. Кто-то вспомнит хоть 1 хороши...

Как ни матч, так гол.

19:02 — Богдан Плисюк

Я в теннисе не ас, футбол ближе, но всегда читаю комментарии под Свитолиной и ещё одной 15 летней...

19:01 — Макс Андриевский

Женщины делятся на две категории: одни - хотят замуж, а другие - скрывают это.