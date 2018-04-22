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Fed Cup. Гергес – Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию третьего матча полуфинала Кубка Федерации Германия – Чехия

  • 22.04.2018 11:09
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Getty Images. Каролина Плишкова
© Getty Images. Каролина Плишкова

Сегодня, 22 апреля, в Штутгарте продолжится матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между сборной Германии и командой Чехии.

После первого игрового дня хозяйки грунтовых кортов уступают со счетом 0:2, поэтому каждый следующий матч может стать для них последним.

Первыми сегодня сыграют Юлия Гергес и Каролина Плишкова. Матч начнется в 12:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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