Fed Cup. Гергес – Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 22 апреля, в Штутгарте продолжится матчевая встреча полуфинала Кубка Федерации между сборной Германии и командой Чехии.
После первого игрового дня хозяйки грунтовых кортов уступают со счетом 0:2, поэтому каждый следующий матч может стать для них последним.
Первыми сегодня сыграют Юлия Гергес и Каролина Плишкова. Матч начнется в 12:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.