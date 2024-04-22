Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге наций после поражения Румынии

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.

Лидером осталась национальная команда Канады. На вторую позицию поднялась сборная Чехии, а топ-3 замыкают итальянки.

Сборная Украины, несмотря на поражение румынкам в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг, сохранила 18-е место в рейтинге.

Сине-желтые отправятся в раунд плей-офф, где снова будут бороться за то, чтобы выйти в квалификацию к финалу КБДК. Украина будет сеяной командой:

Сеяные сборные:

7 Швейцария

13 Казахстан

14 Франция

16 Словения

17 Бельгия

18 Украина

19 Бразилия

20 Мексика

Несеяные сборные:

21 Нидерланды

22 Аргентина

23 Китай

24 Австрия

25 Колумбия

26 Сербия

32 Южная Корея

33 Дания

Топ-20 рейтинга наций