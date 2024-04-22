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  4. Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге наций после поражения Румынии
ITF
22 апреля 2024, 00:17 |
47
0

Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге наций после поражения Румынии

Обнародован обновленный рейтинг национальных команд Кубка Билли Джин Кинг

22 апреля 2024, 00:17 |
47
0
Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге наций после поражения Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.

Лидером осталась национальная команда Канады. На вторую позицию поднялась сборная Чехии, а топ-3 замыкают итальянки.

Сборная Украины, несмотря на поражение румынкам в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг, сохранила 18-е место в рейтинге.

Сине-желтые отправятся в раунд плей-офф, где снова будут бороться за то, чтобы выйти в квалификацию к финалу КБДК. Украина будет сеяной командой:

Сеяные сборные:

  • 7 Швейцария
  • 13 Казахстан
  • 14 Франция
  • 16 Словения
  • 17 Бельгия
  • 18 Украина
  • 19 Бразилия
  • 20 Мексика

Несеяные сборные:

  • 21 Нидерланды
  • 22 Аргентина
  • 23 Китай
  • 24 Австрия
  • 25 Колумбия
  • 26 Сербия
  • 32 Южная Корея
  • 33 Дания

Топ-20 рейтинга наций

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Даниил Агарков Источник: Billie Jean King Cup
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