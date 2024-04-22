Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге наций после поражения Румынии
Обнародован обновленный рейтинг национальных команд Кубка Билли Джин Кинг
ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.
Лидером осталась национальная команда Канады. На вторую позицию поднялась сборная Чехии, а топ-3 замыкают итальянки.
Сборная Украины, несмотря на поражение румынкам в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг, сохранила 18-е место в рейтинге.
Сине-желтые отправятся в раунд плей-офф, где снова будут бороться за то, чтобы выйти в квалификацию к финалу КБДК. Украина будет сеяной командой:
Сеяные сборные:
- 7 Швейцария
- 13 Казахстан
- 14 Франция
- 16 Словения
- 17 Бельгия
- 18 Украина
- 19 Бразилия
- 20 Мексика
Несеяные сборные:
- 21 Нидерланды
- 22 Аргентина
- 23 Китай
- 24 Австрия
- 25 Колумбия
- 26 Сербия
- 32 Южная Корея
- 33 Дания
Топ-20 рейтинга наций
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