Одна из лучших парниц мира выбыла до конца сезона
Сторм Хантер призналась, что восстановление после операции займет около года
Третья ракетка мира в паре Сторм Хантер из Австралии сообщила, что сможет вернуться на корт только в следующем сезоне.
Дело в том, что восстановление после операции на ахилловом сухожилии правой ноги займет около года.
Когда ее спросили, сыграет ли она на Олимпиаде, Сторм ответила, что разве что в Лос-Анджелесе (ОИ-2028).
Отметим, что австралийка, которая завершила прошлый год в статусе первой ракетки мира в паре, получила травму на позапрошлой неделе, упав на последней тренировке перед матчем Кубка Билли Джин Кинг против Мексики (4:0).
На прошлой неделе ей сделали операцию.
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