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WTA
22 апреля 2024, 12:10 |
148
0

Одна из лучших парниц мира выбыла до конца сезона

Сторм Хантер призналась, что восстановление после операции займет около года

22 апреля 2024, 12:10 |
148
0
Одна из лучших парниц мира выбыла до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Сторм Хантер

Третья ракетка мира в паре Сторм Хантер из Австралии сообщила, что сможет вернуться на корт только в следующем сезоне.

Дело в том, что восстановление после операции на ахилловом сухожилии правой ноги займет около года.

Когда ее спросили, сыграет ли она на Олимпиаде, Сторм ответила, что разве что в Лос-Анджелесе (ОИ-2028).

Отметим, что австралийка, которая завершила прошлый год в статусе первой ракетки мира в паре, получила травму на позапрошлой неделе, упав на последней тренировке перед матчем Кубка Билли Джин Кинг против Мексики (4:0).

На прошлой неделе ей сделали операцию.

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фото травма ахилла Сторм Хантер (Сандерс) Кубок Билли Джин Кинг операция на ноге
Владимир Клепач Источник: Instagram
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