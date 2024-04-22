Одна из лучших парниц мира выбыла до конца сезона

Третья ракетка мира в паре Сторм Хантер из Австралии сообщила, что сможет вернуться на корт только в следующем сезоне.

Дело в том, что восстановление после операции на ахилловом сухожилии правой ноги займет около года.

Когда ее спросили, сыграет ли она на Олимпиаде, Сторм ответила, что разве что в Лос-Анджелесе (ОИ-2028).

Отметим, что австралийка, которая завершила прошлый год в статусе первой ракетки мира в паре, получила травму на позапрошлой неделе, упав на последней тренировке перед матчем Кубка Билли Джин Кинг против Мексики (4:0).

На прошлой неделе ей сделали операцию.