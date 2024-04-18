ФОТО. Одна из лучших парниц мира перенесла операцию на ахилле

Третья ракетка мира в паре Сторм Хантер из Австралии перенесла операцию на ахилловом сухожилии правой ноги.

«Операция проведена. Путь к выздоровлению начинается сейчас. Большое спасибо всем за поддержку и добрые слова, это много значит для меня. Это были трудные несколько дней, впереди еще много, но я сделаю все возможное, чтобы вернуться в ближайшее время. Вокруг меня лучшая команда, за что я благодарна», – написала теннисистка.

Отметим, что австралийка, которая завершила прошлый год в статусе первой ракетки мира в паре, получила травму на прошлой неделе, упав на последней тренировке перед матчем Кубка Билли Джин Кинг против Мексики (4:0).