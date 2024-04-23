Топовый турнир в Мадриде понес еще одну потерю среди участниц

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (№53 WTA) заявила, что не примет участие в турнире в Мадриде, который стартует во вторник, 23 апреля.

«Так грустно, что в этом году я опять пропущу турнир в Мадриде. Мы делаем все возможное, чтобы сыграть в Риме», – написала Плишкова в инстаграм.

32-летняя Каролина Плишкова должна была встретиться в первом круге соревнований с Эммой Радукану. Теперь британку ждет встреча либо с квалифаером, либо с лаки-лузером.

Как известно, ранее стало известно, что турнир в Мадриде пропустит Джессика Пегула (№5 WTA).