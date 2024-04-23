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WTA
23 апреля 2024, 11:54 | Обновлено 23 апреля 2024, 11:56
469
1

Топовый турнир в Мадриде понес еще одну потерю среди участниц

В столице Испании не сыграет Каролина Плишкова

23 апреля 2024, 11:54 | Обновлено 23 апреля 2024, 11:56
469
1
Топовый турнир в Мадриде понес еще одну потерю среди участниц
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (№53 WTA) заявила, что не примет участие в турнире в Мадриде, который стартует во вторник, 23 апреля.

«Так грустно, что в этом году я опять пропущу турнир в Мадриде. Мы делаем все возможное, чтобы сыграть в Риме», – написала Плишкова в инстаграм.

32-летняя Каролина Плишкова должна была встретиться в первом круге соревнований с Эммой Радукану. Теперь британку ждет встреча либо с квалифаером, либо с лаки-лузером.

Как известно, ранее стало известно, что турнир в Мадриде пропустит Джессика Пегула (№5 WTA).

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Каролина Плишкова WTA Мадрид
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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