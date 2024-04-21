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WTA
21 апреля 2024, 11:33 | Обновлено 21 апреля 2024, 11:41
314
0

Женский турнир в Мадриде лишился топовой участницы

О пропуске турнира заявила Джессика Пегула

21 апреля 2024, 11:33 | Обновлено 21 апреля 2024, 11:41
314
0
Женский турнир в Мадриде лишился топовой участницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американский теннисистка Джессика Пегула (№5 WTA) заявила о том, что снялась с турнира в Мадриде, который возьмет старт 23 апреля.

«У меня не очень хорошие новости: на этой неделе я получила травму и, к сожалению, не готова играть в Мадриде. Рада, что есть возможность чуть больше времени провести дома, и надеюсь вернуться как можно скорее», – написала американка в посте в сторис инстаграма.

Ранее стало известно, что экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры.

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Джессика Пегула WTA Мадрид травма
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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