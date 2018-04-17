Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ДОЛГОПОЛОВ: «Восстановление займет 2-3 недели, а может и больше»

Украинский теннисист – о травме руки, из-за он которой снялся с Мастерса в Монте-Карло

  • 17.04.2018 21:41
  • 127 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty images. Александр Долгополов
© Getty images. Александр Долгополов

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов рассказал о сроках восстановления от травмы руки, из-за которой он снялся с грунтового Мастерса в Монте-Карло.

«Это может быть 2-3 недели, а может и дольше», – сказал Долгополов.

Что касается возможности хирургического вмешательства, то украинец на данный момент не планирует прибегать к операции.

Добавим, что Долгополов уже снялся с турнира АТР в Будапеште, который стартует 23 апреля.

Напомним, через 2,5 месяца после своего последнего матча Александр вернулся в тур на прошлой неделе в Марракеше, где потерпел поражение в стартовом поединке.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.