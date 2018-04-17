ДОЛГОПОЛОВ: «Восстановление займет 2-3 недели, а может и больше»

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов рассказал о сроках восстановления от травмы руки, из-за которой он снялся с грунтового Мастерса в Монте-Карло.
«Это может быть 2-3 недели, а может и дольше», – сказал Долгополов.
Что касается возможности хирургического вмешательства, то украинец на данный момент не планирует прибегать к операции.
Добавим, что Долгополов уже снялся с турнира АТР в Будапеште, который стартует 23 апреля.
Напомним, через 2,5 месяца после своего последнего матча Александр вернулся в тур на прошлой неделе в Марракеше, где потерпел поражение в стартовом поединке.
Источник — Большой теннис Украины
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