РУУД – о победе над Джоковичем: «Этот день я запомню надолго»

Норвежец Каспер Рууд прокомментировал победу над лидером рейтинга АТР Новаком Джоковичем в полуфинале турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

«Я очень счастлив. Этот день я запомню надолго. Я никогда не побеждал первого номера мирового рейтинга, а победа над Новаком – это то, чего я никогда не делал. Я очень, очень счастлив. Сейчас я немного в шоковом состоянии.

В третьем сете я вел в счете, а он вернулся, что типично для этих парней - как они хороши под давлением. И я подумал, что, пожалуйста, не дай ему ускользнуть, и 0/40 в последнем гейме - это еще не все. Когда он упустил первую подачу [при 30/40], он спас столько брейк-пойнтов сумасшедшими способами, мощными вторыми подачами. Я молился один раз, чтобы это была двойная ошибка, но высшие силы не слушались, и, конечно, было досадно закончить матч двойной ошибкой, но для меня было приятно видеть, как этот мяч улетел в аут по длине», – сказал Рууд.

В финале Каспер сразится против грека Стефаноса Циципаса.