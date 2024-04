Громкие сенсации: минус Синнер и Джокович. Известны финалисты в Монте-Карло

13 апреля состоялись полуфинальные матчи грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

Второй сеяный Янник Синнер уступил Стефаносу Циципасу в трех партиях. Синнер брал медицинский тайм-аут при счете 4:3 в третьем сете, когда вел с брейком. Итальянец испытывал проблемы с ногой. Для Янника это второе поражение в 2024 году. Он также уступил Карлосу Алькарасу в полуфинале Мастерса в Индиан-Уэллс.

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович неожиданно проиграл 10-й ракетке Касперу Рууду. Норвежец впервые одолел Ноле за 6 очных поединков. Кроме того, в предыдущих личных встречах Рууд не взял ни одного сета.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [8] – 4:6, 6:1, 4:6

Стефанос Циципас [12] – Янник Синнер [2] – 6:4, 3:6, 6:4

