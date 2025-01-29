Соболева была близка к тому, чтобы одолеть перспективную австралийку
Анастасия в трех сетах проиграла Эмерсон Джонс в 1/16 финала турнире ITF W75 в Брисбене
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 225) не сумела пробиться во 2-й раунд хардового турнира ITF W75 в Брисбене, Австралия.
На старте соревнований украинка в трех сетах проиграла 16-летней австралийке Эмерсон Джонс (WTA 288) за 2 часа и 10 минут.
ITF W75 Брисбен. Хард. 1/16 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Эмерсон Джонс (Австралия) [6] – 6:4, 5:7, 1:6
Это была первая встреча девушек. Во второй партии Соболева побеждала 5:4 с брейком, но не сумела подать на матч и вскоре проиграла поединок.
Эмерсон в 1/8 финала сыграет против победительницы противостояния Го Ханьюй (Китай, WTA 491) – Мика Стойсавлевич (Великобритания, WTA 679).
Днем ранее в Брисбене свой стартовый поединок выиграла Катарина Завацкая. Анастасия и Катарина также выступят в парном разряде, где в 1-м круге встретятся с тандемом Габриэлла Да Силва Фик (Австралия) / Леони Кунг (Шввейцария). Игра запланирована на 29 января в 06:00.
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