Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Боруссии Д

В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».

Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

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«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал стартовый состав на этот матч.

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Педриньо.

Запасные: Твардовский, Фесюн, Педро Энрике, Грам, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Бондаренко, Невертон, Траоре.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.