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  4. Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Боруссии Д
Лига чемпионов
29 января 2025, 20:49 | Обновлено 29 января 2025, 21:51
2998
12

Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Боруссии Д

Матч пройдет 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2025, 20:49 | Обновлено 29 января 2025, 21:51
2998
12
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Боруссии Д

В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».

Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал стартовый состав на этот матч.

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Педриньо.

Запасные: Твардовский, Фесюн, Педро Энрике, Грам, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Бондаренко, Невертон, Траоре.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер стартовые составы Марино Пушич
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 12
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PullBen
навіть з теперішньою поганою формою Дортмунда Шахтер всеодно умудриться провалити матч)
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+2
AK.228
Удачи ШД👏👏
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+2
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contr
Судаков сьогодні какахи на полі пускатиме , оскільки останній шанс на продаж ☝️тфррууууууу 💩💩💩
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+1
Love_Rybakinu_and_Shakhtar
УСЯ УКРАЇНА🇺🇦 за Шахтар⚒️🧡🖤 цього казкового вечора! Слава Україні! Гірникам слава!
Якби не склалася доля і який би рахунок не був у підсумку, але помаранчево-чорні🧡🖤 віддадуть усі сили НА ПОЛІ Дортмунду🇩🇪 - за наших захисників, що б'ються НА ПОЛЯХ Донеччини!🇺🇦🌾🌾🌾
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+1
VovanSidorovi4
Как рядовой матч, состав на 99.9% один и тот же.
Как лига чемпионов жди какой нибуть необьяснимый сюрприз сюрприз от Пушича.
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0
Лига
Кто напа играть будет
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Фанат спорту🏆
Без Егіналду та Сікана доведеться грати (
Удачі Шахті
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
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