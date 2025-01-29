Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ против Боруссии Д
Матч пройдет 29 января в 22:00 по Киеву
В среду, 29 января, состоится матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Шахтером».
Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» имеет в активе семь очков после семи туров Лиги чемпионов. У «Боруссии» 12 баллов.
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал стартовый состав на этот матч.
«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Педриньо.
Запасные: Твардовский, Фесюн, Педро Энрике, Грам, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Бондаренко, Невертон, Траоре.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр решил сменить клубную прописку
Форвард «Шахтера» не знал, что означает сокращенная версия его фамилии...
Якби не склалася доля і який би рахунок не був у підсумку, але помаранчево-чорні🧡🖤 віддадуть усі сили НА ПОЛІ Дортмунду🇩🇪 - за наших захисників, що б'ються НА ПОЛЯХ Донеччини!🇺🇦🌾🌾🌾
Как лига чемпионов жди какой нибуть необьяснимый сюрприз сюрприз от Пушича.
Удачі Шахті