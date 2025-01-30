«Заработает немного на пенсию». Фанаты – о переходе Бущана в Аль-Шабаб

29 января саудовский клуб «Аль-Шабаб» официально объявил о переходе 30-летнего вратаря сборной Украины Георгия Бущана из киевского «Динамо». Он подписал контракт с клубом на 2,5 года.

Бущан выступал за «Динамо» с детской академии, провел 177 матчей, 72 из которых сыграл на ноль. В составе клуба он выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, а также играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Аль-Шабаб» купил его за 3 миллиона евро.

Болельщики «Динамо» поделились мнениями о уходе Бущана. Одни поддерживают его, считая, что он сможет не только заработать деньги, но и показать свой настоящий уровень на поле. Другие переживают, что его уход повлияет на игру команды.

Sanya_maks__1: «Это конечно супер, но я бы Нещерету место основного не дал бы. Сольем чемпионат».

Sergey_petrashchuk: «Нещерет не будет хуже».

nikolay_abb: «Жора, спасибо за твою игру. Лучший голкипер последних 10 лет в «Динамо»». Желаю всего наилучшего и проявить себя на самом высоком уровне в новом чемпионате».

Vatamaniuk04: «Жора легенда, железный номер 1 после Шовковского. Успехов, навсегда бело-синий».

Starosta_gym: «Не умеют у нас прощаться с людьми которые почти всю карьеру отдали «Динамо».

Саша: «Через пару недель будет от Роналду пенальти отбивать».

Їксперг: «За него рад, но в целом грустно».

Cocÿçka: «Нещерет теперь номер один, посмотрим поможет ли он «Динамо» удержать чемпионский отрыв».

Mykola: «Заработает немного на пенсию. Правильное решение. И в «Динамо» молодежь вырастет. Все-равно сейчас того уровня хватает для УПЛ, а для еврокубков нужно пол команды новой».

Andrey: «Как по мне норм переход ему все таки 30... ну лучше бы в Германию, а его туда хотели».

AS: «Столько лет перед глазами промелькнуло, так грустно... Спасибо за все».

Dave: «Жора Топ, но время Нещерета и всех более молодых киперов наступило, так что увидим их скоро и что они из себя представляют на самом деле... Всем удачи».

Arsen GV: «Да со времен Шовковского это лучший наш кипер. Да, бывало ошибался, но в целом если бы немного сильнее подбор исполнителей в

современном «Динамо», то мог бы и в Европе пошуметь».