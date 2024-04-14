Стал известен победитель престижного грунтового турнира в Монте-Карло
В финале Мастерса в Монако Стефанос Циципас в двух сетах переиграл Каспера Рууда
14 апреля состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).
В поединке за трофей Стефанос Циципас (Греция, ATP 12) в двух сетах обыграл Каспера Рууда (Норвегия, ATP 10) за 1 час и 38 минут.
АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Финал
Каспер Рууд (Норвегия) [8] – Стефанос Циципас (Греция) [12] – 1:6, 4:6
Это была 6-я встреча теннисистов. Стефанос выиграл 4-й очный поединок.
Циципас в третий раз в карьере завоевал трофей на кортах Монте-Карло. Для грека это 11-й титул в карьере и первый с августа 2023 года.
С понедельника Циципас вернется на 7-е место в рейтинге АТР.
На своем пути к чемпионству, помимо Рууда, Стефанос также выиграл у Ласло Дьере, Томаса Этчеверри, Александра Зверева, Карена Хачанова и Янника Синнера. За неделю в Монте-Карло грек трижды успел одолеть представителей топ-10.
Видеообзор матча Каспер Рууд – Стефанос Циципас
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