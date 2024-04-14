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ATP
14 апреля 2024, 18:50 |
751
1

Стал известен победитель престижного грунтового турнира в Монте-Карло

В финале Мастерса в Монако Стефанос Циципас в двух сетах переиграл Каспера Рууда

14 апреля 2024, 18:50 |
751
1
Стал известен победитель престижного грунтового турнира в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас и Каспер Рууд

14 апреля состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

В поединке за трофей Стефанос Циципас (Греция, ATP 12) в двух сетах обыграл Каспера Рууда (Норвегия, ATP 10) за 1 час и 38 минут.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Финал

Каспер Рууд (Норвегия) [8] – Стефанос Циципас (Греция) [12] – 1:6, 4:6

Это была 6-я встреча теннисистов. Стефанос выиграл 4-й очный поединок.

Циципас в третий раз в карьере завоевал трофей на кортах Монте-Карло. Для грека это 11-й титул в карьере и первый с августа 2023 года.

С понедельника Циципас вернется на 7-е место в рейтинге АТР.

На своем пути к чемпионству, помимо Рууда, Стефанос также выиграл у Ласло Дьере, Томаса Этчеверри, Александра Зверева, Карена Хачанова и Янника Синнера. За неделю в Монте-Карло грек трижды успел одолеть представителей топ-10.

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Видеообзор матча Каспер Рууд – Стефанос Циципас

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Источник Sport.ua
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Fdail
Рууд та щоб виграти великий турнір - неможливо 
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