Стал известен победитель престижного грунтового турнира в Монте-Карло

14 апреля состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

В поединке за трофей Стефанос Циципас (Греция, ATP 12) в двух сетах обыграл Каспера Рууда (Норвегия, ATP 10) за 1 час и 38 минут.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Финал

Каспер Рууд (Норвегия) [8] – Стефанос Циципас (Греция) [12] – 1:6, 4:6

Это была 6-я встреча теннисистов. Стефанос выиграл 4-й очный поединок.

Циципас в третий раз в карьере завоевал трофей на кортах Монте-Карло. Для грека это 11-й титул в карьере и первый с августа 2023 года.

С понедельника Циципас вернется на 7-е место в рейтинге АТР.

На своем пути к чемпионству, помимо Рууда, Стефанос также выиграл у Ласло Дьере, Томаса Этчеверри, Александра Зверева, Карена Хачанова и Янника Синнера. За неделю в Монте-Карло грек трижды успел одолеть представителей топ-10.

Видеообзор матча Каспер Рууд – Стефанос Циципас