Циципас стал 13-м теннисистом, который заработал более $30 млн призовых

Стефанос Циципас пополнил уникальный список теннисистов, выиграв в воскресенье турнир в Монте-Карло в третий раз. Он присоединился к Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею как действующий игрок, который трижды в своей карьере выигрывал один и тот же турнир серии Masters 1000.

Но есть еще более престижный список, к которому он присоединился.

Победа в Монте-Карло позволила Циципасу преодолеть отметку в 30 миллионов долларов призовых в карьере. Он стал первым теннисистом, родившимся в 1998 году или позже, будь то мужчина или женщина, который достиг этого финансового рубежа.

Циципас стал 13-м мужчиной в истории ATP, которому удалось заработать 30 миллионов долларов.

Лидеры по количеству призов за карьеру в ATP ($30 млн и более):

$181,955,458: Новак Джокович

$134,659,704: Рафаэль Надаль

$130,594,339: Роджер Федерер

$64,534,250: Энди Маррей

$43,280,489: Пит Сампрас

$40,711,549: Александр Зверев

$40,463,620: Даниил Медведев

$36,733,224: Стэн Вавринка

$31,483,911: Давид Феррер

$31,301,586: Марин Чилич

$31,152,975: Андре Агасси

$30,360,563: Стефанос Циципас

$30,164,485: Доминик Тим

Восемь женщин преодолели отметку в 30 миллионов долларов: Серена Уильямс, Винус Уильямс, Симона Халеп, Мария Шарапова, Виктория Азаренко, Петра Квитова, Каролин Возняцки и Анжелик Кербер.