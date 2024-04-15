Циципас стал 13-м теннисистом, который заработал более $30 млн призовых
Стефанос стал самым молодым в этом списке на данный момент
Стефанос Циципас пополнил уникальный список теннисистов, выиграв в воскресенье турнир в Монте-Карло в третий раз. Он присоединился к Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею как действующий игрок, который трижды в своей карьере выигрывал один и тот же турнир серии Masters 1000.
Но есть еще более престижный список, к которому он присоединился.
Победа в Монте-Карло позволила Циципасу преодолеть отметку в 30 миллионов долларов призовых в карьере. Он стал первым теннисистом, родившимся в 1998 году или позже, будь то мужчина или женщина, который достиг этого финансового рубежа.
Циципас стал 13-м мужчиной в истории ATP, которому удалось заработать 30 миллионов долларов.
Лидеры по количеству призов за карьеру в ATP ($30 млн и более):
- $181,955,458: Новак Джокович
- $134,659,704: Рафаэль Надаль
- $130,594,339: Роджер Федерер
- $64,534,250: Энди Маррей
- $43,280,489: Пит Сампрас
- $40,711,549: Александр Зверев
- $40,463,620: Даниил Медведев
- $36,733,224: Стэн Вавринка
- $31,483,911: Давид Феррер
- $31,301,586: Марин Чилич
- $31,152,975: Андре Агасси
- $30,360,563: Стефанос Циципас
- $30,164,485: Доминик Тим
Восемь женщин преодолели отметку в 30 миллионов долларов: Серена Уильямс, Винус Уильямс, Симона Халеп, Мария Шарапова, Виктория Азаренко, Петра Квитова, Каролин Возняцки и Анжелик Кербер.
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