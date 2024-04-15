Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым

Завершилась еще одна неделя апреля, которая была очень важна для украинского женского тенниса. Наша национальная команда третий год подряд претендовала на выход в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, но, в отличие от предыдущих лет, имела реальные шансы на успех. Мужчины в этом время провели первый грунтовый Мастерс, в Монте-Карло, где топовые грунтовики показали, что позиция в мировом рейтинге не всегда решает, кто лучше на этом покрытии. Также проводились и менее престижные соревнования, в которых и украинские теннисисты имели определенные успехи.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния

В конце ноября прошлого года состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Украинкам заметно повезло – выпал самый низкорейтинговый сеяный соперник, сборная Румынии. На тот момент многолетний лидер румынского тенниса Симона Халеп была отстранена от выступлений по допинговому делу, а единственная топовая румынка на быстрых покрытиях Сорана Кырстя уже 5 лет как не выступала за сборную. В первой сотне оставались еще три спортсменки, которые отлично чувствуют себя на глине и отличаются бойцовским характером, но особых звезд с неба никогда не хватали. После противостояний украинок с американками и чешками на аналогичной стадии в предыдущие два года было понятно, что эти соперницы нам по зубам.

Интересно, что следующее большое изменение, которое должно было повлиять на результат предстоящего матча состоялось в декабре 2023-го. Тогда мы узнали, что Федерация тенниса Украины передала управление женской теннисной сборной Фонду Элины Свитолиной. На тот момент все выглядело вполне логично: многие украинки имели конфликт с ФТУ, этим объяснялось нежелание играть за сборную. Решение передать бразды правления Фонду Элины Свитолиной в идеале должно было нивелировать конфликт, украинские болельщики тенниса явно оставались в выигрыше. Это была пиковая точка ожиданий победы над Румынией (если не считать конец первого игрового дня), но дальше появилось много неприятных моментов, которые постепенно снижали шансы нашей команды на успех.

Во второй половине февраля 2024 года стало известно, что местом проведения матча станет Флорида. Сразу после традиционно не самого успешного для украинок турнира в Чарльстоне (Южная Каролина) украинки должны были сыграть номинально домашний матч на зеленой глине соседнего американского штата. Решение понятное, но при этом больше компромиссное. Дело в том, что покрытие традиционно выбирают сами теннисистки, исходя не только из турнирных задач команды, но и из личного графика/интереса. Играть еще одну неделю на харде и отстать от остальных с переходом на землю перед грунтовым сезоном никто не хочет. Но и принимать румынок на глине – такое себе удовольствие. В прошлом году мы уже решили сыграть с чешками на красном грунте и получили в соперницы победительницу и финалистку Ролан Гаррос. Но были ли тогда шансы на харде? А черт его знает, сомнительно. Но румынки на харде явно были бы слабее, совершенно фантастический вариант с травой можно отбросить, мы не Австралия.

В середине марта появились составы на предстоящий матч, это был более тревожный звонок. Изначально было известно, что в сборную собирается вернуться Леся Цуренко, логично было предположить, что сыграет и сама Элина. Но удивило отсутствие сильного второго/третьего номера. Марта Костюк еще в прошлом году призналась, что до Олимпиады в Париже не собирается играть за сборную, ее не переубедили. Отсутствие Марты можно было перекрыть, например, Калининой. Врядли кто-то забыл, что именно Ангелина вытащила нас в эту стадию, добыв два очка в противостоянии с командой Нидерландов в ноябре прошлого года. Можно парировать, что Калинина в этом году пока не набрала лучшей формы, но без сомнений она выглядела бы лучшим вариантом, чем дебютантка Юлия Стародубцева. А ведь именно Юлия должна была страховать, если бы Свитолина или Цуренко получили травмы. Шансы на это были немалые. Еще два места в команде заняли сестры Киченок, которые не отказывают команде, но имеют проблемы с достижением положительного результата в важные моменты. К примеру, они никогда не выигрывали решающий пятый матч, хотя таких встреч было не так и много. А без сильной пары в элите делать нечего, это аксиома.

У румынок, кстати, из небытия вернулась Симона Халеп, что также заставило дополнительно напрячься. В итоге она все же не попала в окончательную заявку, сославшись на травму. Зная результат матча, сложно судить, как бы повлияло присутствие ее в команде, поэтому писать об этом сейчас лишено всякого смысла.

В итоге мы подошли к матчу, имея в составе двух опытных теннисисток, которые в этом году пока не вышли на свой топовый уровень из-за различных проблем со здоровьем. Свитолина еще до конца не очухалась после травмы спины на Australian Open, а также уже полгода играет с фиксатором голеностопа. Цуренко на двух последних турнирах проиграла лаки-лузерам. И если Грет Миннен – крепкая соперница среднего уровня на харде, то получить 0:6 на грунте от австралийки Астры Шармы максимально странно.

У румынок кадровая ситуация были намного хуже. Первый номер команды Анна Богдан последний раз побеждала еще 10 февраля, когда обыграла в Клуж-Напоке второго номера Жаклин Кристиан. Сама же Кристиан невероятно успешно провела для себя соревнования в Чарльстоне, переиграв американок Викери, Киз и Наварро. Только в трех сетах ее сумела остановить будущая финалистка Дарья Касаткина. Именно от Жаклин ожидалась наибольшая опасность. Третьего номера у румынок не было вообще, еще две теннисистки были для статистики.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния – 1:0

Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0

Ана Богдан на старте первого матча показала, что серия из четырех поражений – это только цифры. Цуренко в первом сете была обыграна довольно уверенно, не сумев защитить ни одной из своих подач. Этому способствовала еще и очень ветреная погода, приспособится к которой в результате лучше получилось именно у более опытной и обученной украинки. Ключевыми в матче стали 4-й и 5-й геймы во втором сете, когда Леся смогла дожать Ану на приеме, а также отыгралась с 0:40 на своей следующей подаче. После этого румынка уже практически ничего не смогла показать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния – 2:0

Элина Свитолина – Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5

Победа Цуренко ставила сборную Украины в невероятно выигрышное положение. На корт вышла Элина Свитолина, которой предстояло сразиться с получившей дополнительный груз ответственности Жаклин Кристиан. Матч был непростой, но по ходу встречи не покидало ощущение, что именно Элина его выиграет. При счете 4:3 в первом сете она также отыгралась с 0:40 на подаче, после чего закрыла партию. Во втором сете все было гораздо ровнее, Кристиан несколько раз была близка к тому, чтобы вырваться вперед, но после 5:5 не выдержала напряжения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния – 2:1

Элина Свитолина – Ана Богдан – 4:6, 6:4, 3:6

Этот матч должен был закрывать вопрос о победителе. Общий уровень игры Богдан в первый игровой день ставил ее в позицию явного андердога. Начало поединка это подтвердило, Свитолина повела со счетом 4:1, хотя нельзя сказать, что это получилось легко. А вот что случилось дальше в стартовой партии – загадка. Вероятно, сыграли сразу несколько факторов. Во-первых, немного сбавила обороты Элина, во-вторых Богдан выкинула из головы счет противостояния, в-третьих, Ане в этот день еще и сильно везло, что временами даже бесило Свитолину, а это бывает нечасто. Невероятно, но украинка отдала эту партию, не взяв больше ни одного гейма. Учитывая все проблемы Элины со здоровьем, на трехсетовой дистанции уже Богдан становилась небольшой фавориткой. При равной игре во втором сете украинка оказалась лучшей в концовке партии. В финальном сете Богдан вела в счете, Элина должна была делать 4:4, но отдала гейм на подаче со счета 40:0, не реализовав 4 геймбола. По такой игре это было автоматическое поражение, что и случилось.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ана Богдан



Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния – 2:2

Леся Цуренко – Жаклин Кристиан – 6:2, 4:6, 4:6

Почему-то мало кто верил в победу Цуренко над Кристиан, а Леся очень бодро начала матч и размазала соперницу в стартовой партии. Но на грунте матчи более-менее равных соперниц чаще играются в трех сетах, поэтому радоваться было рано. Каких-то провалов от Цуренко не было, но Жаклин во второй партии внезапно нашла «секретное» оружие, которым на грунте стали укороченные удары. И как-то у нее они стали так удачно проходить, что это часто ставило Цуренко в тупик. При счете 2:5 в финальном сете украинке еще удалось взять два гейма, используя волнительную ситуацию для Жаклин, но румынка собралась и заслуженно победила.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жаклин Кристиан

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния – 2:3

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ана Богдан / Жаклин Кристиан – 2:6, 6:7(7)

Было очевидно, что на финальную пару от нас выйдут сестры Киченок, потому что Элина или Леся в парной комбинации – это провальное решение. Могла бы сыграть и Стародубцева, но вряд ли она успела с кем-то сыграться за несколько дней. Капитан сборной Румынии выставил Богдан и Кристиан, которые явно были на кураже, что в такой ситуации нивелирует потенциальную разницу в других игровых аспектах. Многие считали украинок фаворитками из-за выхода в финал на недавнем турнире в Чарльстоне, но если хорошо вспомнить матч за титул, то проиграли она далеко не самому сыгранному дуэту Слоан Стивенс / Эшлин Крюгер, который начал играть вместе только в этом году, отыграв 10 общих матчей. Тогда Люда и Надя полностью провалили концовку второго сета и начало чемпионского тай-брейка, проиграв 13 из 14 очков, что и предопределило результат.

К сожалению, Михаилу Филиме, как капитану, не удалось успокоить нервы девушек перед этим матчем, потому что их игра в стартовой партии стала одним сплошным разочарованием. Людмила и Надежда не выдержали груза ответственности и не смогли реализовать свое преимущество в парной комбинации. Рассчитывать на то, что румынки будут уставшими после одиночек как минимум странно. Для теннисистки из первой сотни нет никаких проблем сыграть парный матч после одиночного, уровень физической подготовки позволяет сделать это без особых проблем. Во второй партии уже было интереснее, но украинки проиграли на тай-брейке. Также в этом матче был неприятный момент с судейством, когда Джеймс Кеотавонг украл у сестер один гейм. Еще более обидно, когда такое случается хоть и в номинальном, но все же в домашнем матче.

К большому разочарованию, мы снова остались за бортом элитного раунда, упустив преимущество 2:0 после первого игрового дня. Очень горькое поражение, но неожиданным его назвать тоже нельзя. Далее мы снова сыграем в плей-офф во второй половине сезона.

Скандал с Юрием Сапроновым

Телеканал Setanta Sports сделал приятный подарок для украинских болельщиков, запустив бесплатную трансляцию матчей на YouTube-канале. В студии работал известный спортивный журналист Виталий Волочай, непосредственно матчи комментировал Евгений Смертенко, который хорошо известен поклонникам украинского тенниса. Также Setanta Sports привлекла к комментированию матчей бывшего спонсора Элины Свитолиной Юрия Сапронова и нынешнего спонсора Ангелины Калининой Гарика Корогодского. И все бы ничего, но Корогодский вел комментарий на украинском, а Сапронов извинился, что пока к этому не готов и перешел на русский. Во время полномасштабной войны организовать такой комментарий на игре национальной команды было необдуманным решением.

Телеканал Setanta Sports поставил себя в своеобразный цугцванг, из которого выйти без имиджевых потерь было невозможно. Но было выбрано худшее из возможных решений: Сапронова попросили покинуть студию после первого сета матча Свитолина – Богдан. Конечно же, его такое оскорбление не на шутку взбесило, информация об этом быстро стала достоянием общественности. В итоге мы на пустом месте получили дичайший языковой скандал. Конечно, было странно слышать аргументы Сапронова о том, что он не может комментировать на украинском, потому что ему сложно с терминологией. С теннисной, серьезно? Но, в целом, он говорил в эфире правильные вещи. Возможно, стоило ограничиться его участием только в предматчевой студии, которую могли слушать те, кому это было интересно. Комментария Смертенко на матчах хватило бы с головой, это не футбол. Сапронов, как и мэр Харькова, долго сопротивлялись в вопросе изучения украинского языка, но российские ракеты, летящие в лицо, – лучший аргумент. Обидно, что из-за таких глупых решений у тех, кто использует русский язык для общения, пропадает желание учить украинский даже на фоне российской агрессии.

И еще одно по матчу. Сапронов, например, назвал виновным в поражении румынкам капитана сборной Михаила Филиму, но к Фонду Элины Свитолиной почему-то осталось намного больше вопросов.

Getty Images/Global Images Ukraine

АТР 1000 Монте-Карло

После разогрева на турнирах ATP 250 у мужчин полноценно стартовала элитная часть грунтового сезона, которая традиционно стартует на Мастерсе в Монте-Карло. Главной потерей стало снятие третьей ракетки мира Карлоса Алькараса, который и в прошлом сезоне не смог выступить на этом турнире. На сегодня уже известно, что Карлитос пропустит из-за травмы правого предплечья и турнир в Барселоне, где он выигрывал два последние года.

После неудач на австралийском и североамериканском континентах к соревнованиям вернулся лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Ему удалось выиграть три матча, но в полуфинале серба остановил его клиент Каспер Рууд, который до этого проиграл Ноле 11 из 11 сетов, 7 из которых – на грунте. Также на стадии полуфинала выбыл и №2 ATP Янник Синнер. Итальянца, который провел фантастический хардовый отрезок в этом году (25-1), в полуфинале остановил еще один грунтовый топ Стефанос Циципас. Грек дважды брал титул в Монте-Карло, в его силе на этих кортах никто не сомневался.

В матче за титул Циципас легко взял первую партию и довершил дело во второй. В современной истории турнира только Рафаэль Надаль чаще выигрывал этот турнир (11). В Открытой эре Стефанос уже на уровне с Томасом Мустером, Бьорном Боргом и Илие Настасе, которые также брали здесь титул по 3 раза. У Джоковича, к примеру, таких титулов 2, это единственный Мастерс, где серб побеждал менее 3 раз.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас и Каспер Рууд

Челленджеры и турниры ITF

Илья Марченко дошел до 1/4 финала на хардовом челленджере в Пусане (Южная Корея). В первом для себя четвертьфинале в сезоне украинец проиграл лидеру посева Джеймсу Дакворту из Австралии.

Виталий Сачко вышел во второй круг на грунтовом челленджере в Мадриде, но там проиграл Леандро Риди из Швейцарии. Алексей Крутых не смог преодолеть квалификацию на челленджере в Сплите.

Анастасия Соболева стал победительницей грунтового турнира ITF W35 в Санта Маргерита ди Пула (Италия). В финале третья сеяная украинка в двух сетах обыграла шестой номер посева, чешку Луцию Гавличкову. Это второй подряд титул для Соболевой в Италии.

Вячеслав Белинский и Владислав Орлов выиграли парный титул на грунтовом турнире ITF M15 в Анталье (Турция). В финале соревнований украинцы в двух сетах разгромили швейцарский тандем Дарио Хубер / Якоб Кагун.

Сестры Колб вернулись на корт спустя 2 месяца и смогли выиграть один матч на 100-тысячнике ITF в Сарагосе (Испания).