Марракеш. Испанец Андухар побил достижение Хьюитта 1998-го года

32-летний Пабло Андухар продолжил свою победную серию после успешной недели в Аликанте. Для испанца, который до старта турнира занимал 355-ю строчку в рейтинге АТР, это первый триумф в туре с 2014 года и уже третий трофей на кортах в Марракеше (2011, 2012). До начала борьбы в Марокко Пабло выиграл всего два поединка на уровне АТР с 2016 года. Напомним, испанец перенес три операции на локте за этот период.



Для Кайла Эдмунда это был первый финал в АТР в карьере. В активе британца уже была победа над Андухаром в 2016 году в квалификации турнира в Китае. В борьбе за титул Андухар оформил по три брейка в каждом сете, а Эдмунд - по одному. На пути к главному трофею Пабло также прошел таких соперников как Илья Ивашка, Андреа Арнабольди, Алексей Ватутин и Жоао Соуза. Только в четвертьфинале с Ватутиным испанец проиграл один сет.



Пабло Андухар стал самым низкорейтинговым чемпионом в АТР-туре с 1998 года, когда в Аделаиде титул взял Ллейтон Хьюитт (на то время 550-я ракетка мира). Сегодняшняя победа поможет испанцу улучшить свое положение в мировой классификации сразу на 201 позицию. В последний раз выиграть титулы на «челленджере» и в АТР подряд удалось в прошлом сезоне Райану Харрисону, который накануне триумфа в Мемфисе победил на кортах в Далласе. Теперь в коллекции испанского теннисиста четыре титула АТР и все на грунте.

Марракеш. Финал

П. Андухар (Испания) - К. Эдмунд (Великобритания, 2) - 6:2, 6:2