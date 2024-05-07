Ждать топ-трансферы? Известно, какой у Жироны будет бюджет в сезоне 2024/25

Каталонская «Жирона» проводит исторический сезон и уже гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующею кампанию.

По информации Lesportiu De Catalunya, бюджет каталонского клуба в этом сезоне составлял 60 миллионов евро – один из самых низких в Ла Лиге. Благодаря выходу команды в Лигу чемпионов и увеличению прибыли от телевизионных прав, бюджет клуба в сезоне 2024/25 приблизится к 100 миллионам евро.

Сейчас «Жирона» занимает в Ла Лиге второе место и имеет в активе 74 очка.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать капитана «Барселоны».