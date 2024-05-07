Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ждать топ-трансферы? Известно, какой у Жироны будет бюджет в сезоне 2024/25
Испания
07 мая 2024, 15:13 |
317
0

Ждать топ-трансферы? Известно, какой у Жироны будет бюджет в сезоне 2024/25

Бюджет каталонского клуба будет составлять примерно 100 миллионов евро

07 мая 2024, 15:13 |
317
0
Ждать топ-трансферы? Известно, какой у Жироны будет бюджет в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

Каталонская «Жирона» проводит исторический сезон и уже гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующею кампанию.

По информации Lesportiu De Catalunya, бюджет каталонского клуба в этом сезоне составлял 60 миллионов евро – один из самых низких в Ла Лиге. Благодаря выходу команды в Лигу чемпионов и увеличению прибыли от телевизионных прав, бюджет клуба в сезоне 2024/25 приблизится к 100 миллионам евро.

Сейчас «Жирона» занимает в Ла Лиге второе место и имеет в активе 74 очка.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать капитана «Барселоны».

По теме:
Названы особые условия, при которых Реалу с Луниным вручат трофей Ла Лиги
Форвард сборной Украины сменит клуб летом. Стали известны причины
Бавария планирует подписать нападающего из Второй Бундеслиги
Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы финансы
Дмитро Олійник Источник: L'Esportiu
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
Футбол | 07 мая 2024, 06:30 1
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу

В битве аутсайдеров «Верес» одолел «Минай» и покинул зону вылета

ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2024, 13:39 3
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
Бокс | 06.05.2024, 20:36
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
ЛЕОНЕНКО: «Милевский? Он – Дэу Ланос, а я – Феррари»
Футбол | 07.05.2024, 10:22
ЛЕОНЕНКО: «Милевский? Он – Дэу Ланос, а я – Феррари»
ЛЕОНЕНКО: «Милевский? Он – Дэу Ланос, а я – Феррари»
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Футбол | 07.05.2024, 07:20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 11
Волейбол
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
06.05.2024, 06:30 1
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
07.05.2024, 01:53
Бокс
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
05.05.2024, 21:13 3
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 17
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
06.05.2024, 15:15 4
Теннис
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем