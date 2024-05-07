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  4. Известно, готов ли Гвардиола покинуть Ман Сити и снова возглавить Баварию
Англия
07 мая 2024, 16:56 |
1302
0

Известно, готов ли Гвардиола покинуть Ман Сити и снова возглавить Баварию

Именитый наставник продолжит работу в английском клубе

07 мая 2024, 16:56 |
1302
0
Известно, готов ли Гвардиола покинуть Ман Сити и снова возглавить Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Руководство мюнхенской «Баварии» думает о возвращении в клуб испанца Жузепа Гвардиолы.

Однако по информации Sky Sport, хоть и Жузеп очень уважает «Баварию» и ее руководство, но он не хочет покидать «Манчестер Сити» этим летом. Он очень счастлив и имеет контракт с «горожанами» до 2025 года. Возвращение в «Баварию» Гвардиола сейчас не рассматривает.

Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год. За этот период немецкий тренер выиграл три чемпионских титула, два национальных кубка, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Бундеслига Жузеп Гвардиола Бавария чемпионат Германии по футболу
Дмитро Олійник Источник: Sky Sports
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