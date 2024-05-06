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Германия
06 мая 2024, 08:34 | Обновлено 06 мая 2024, 08:37
154
0

В Баварии мечтают вернуть из Англии топового экс-тренера

Мюнхенцы грезят новым сотрудничеством с Жузепом Гвардиолой

06 мая 2024, 08:34 | Обновлено 06 мая 2024, 08:37
154
0
В Баварии мечтают вернуть из Англии топового экс-тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Руководство мюнхенской «Баварии» думает о возвращении в клуб испанца Жузепа Гвардиолы.

Сообщается, что баварский клуб не прерывал с ним контакты после расставания в 2016 году. Якобы испанец до сих пор имеет квартиру в Мюнхене и часто посещает город. Впрочем, текущих планов в отношении возвращения Гвардиолы у клуба нет.

Жузеп Гвардиола, который сейчас руководит «Манчестер Сити», возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год и выиграл с командой семь трофеев.

Сейчас «Баварию» возглавляет Томас Тухель. Будущим летом он покинет свой пост.

Ранее стало известно, что у «Баварии» осталось 3 кандидата на замену Тухелю.

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Юрій Остроумов Источник: Kicker
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