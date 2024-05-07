Форвард сборной Украины сменит клуб летом. Стали известны причины
Роман Яремчук летом покинет «Валенсию»
Украинский нападающий испанской «Валенсии» Роман Яремчук покинет клуб летом. За «летучих мышей» форвард сборной Украины выступает на правах аренды. Права на него принадлежат «Брюгге».
По информации журналиста El Chiringuito Хермана Муньоса, Яремчук счастлив в «Валенсии» и хотел бы остаться. Но это практически невозможно. «Валенсия» не может оплатить его трансфер. Роману будет очень сложно остаться и он, скорее всего, вернется в «Брюгге».
Роман Яремчук провел 26 матчей за «Валенсию» в этом сезоне и забил 4 гола.
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