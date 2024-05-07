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  4. Майкл Оуэн призвал Манчестер Юнайтед уволить тен Хага до кубкового финала
Англия
07 мая 2024, 16:19 |
348
0

Майкл Оуэн призвал Манчестер Юнайтед уволить тен Хага до кубкового финала

Легендарный форвард не считает, что тен Хаг может дать команде что-то новое

07 мая 2024, 16:19 |
348
0
Майкл Оуэн призвал Манчестер Юнайтед уволить тен Хага до кубкового финала
Getty Images/Global Images Ukraine. ри

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн, который ныне работает футбольным экспертом, призвал руководство манкунианского клуба отправить в отставку Эрика тен Хага с поста главного тренера до окончания сезона-2023/2024.

«Я уже давно говорю, что Тен Хаг не подходит для этой работы, я говорю это целую вечность. Он не может, просто не сможет управлять командой в следующем сезоне.

Теперь я задаюсь вопросом… У них впереди финал Кубка Англии и несколько важных игр, которые могут означать, попадут ли они в еврокубки на следующий сезон или нет.

В какой-то момент вам придется принять решение. Они будут разгромлены «Манчестер Сити» [в финале Кубка Англии 25 мая], просто будут уничтожены, «Арсенал» их разорвет на части на «Олд Траффорд», «Ньюкасл», вероятно, их обыграет, и я даже не думаю, что стоит ждать чего-то хорошего в матче с «Брайтоном». Если они будут играть так, они могут ничего не получить от оставшейся части сезона.

На карту поставлено довольно много, даже если это всего лишь четыре игры. И мне интересно, сможет ли руководство просто предпринять попытку сделать что-то здесь и сейчас и быть достаточно радикальным в этом вопросе.

Тен Хаг не может, просто не должен управлять этой командой в следующем сезоне. Он недостаточно хорош. Я думал об этом целую вечность, но он просто недостаточно хорош, чтобы управлять «Манчестер Юнайтед», — цитирует Оуэна The Telegraph.

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Майкл Оуэн Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг отставка
Юрій Вишневський Источник: The Telegraph
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