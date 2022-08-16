Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинец проиграл второму сеяному на челленджере в Гродзиск-Мазовецком
ATP
16 августа 2022, 19:26 | Обновлено 16 августа 2022, 19:33
155
0

Украинец проиграл второму сеяному на челленджере в Гродзиск-Мазовецком

Виталий Сачко проиграл опытному испанцу в Польше

16 августа 2022, 19:26 | Обновлено 16 августа 2022, 19:33
155
0
Украинец проиграл второму сеяному на челленджере в Гродзиск-Мазовецком
ФТУ. Виталий Сачко

Виталий Сачко (Украина, ATP 271) в 1/16 хардового челленджера в Гродзиск-Мазовецком (Польша) проиграл опытному испанцу Пабло Андухару (Испания, ATP 92), который является вторым сеяным турнира. 

АТР челленджер Гродзиск-Мазовецкий (Польша). Хард. 1/16 финала

Виталий Сачко (Украина) – Пабло Андухар (Испания) – 2:6, 6:2, 4:6

Украинец брал медицинский тайм-аут в третьем сете, но все равно играл ровно и имел шансы на победу. Тем не менее, в 9 гейме третьего сета Виталий отдал свою подачу с 40:15 и затем Андухар подал на матч. 

 

По теме:
Алексей Крутых проиграл бразильцу в Польше
Илья Марченко вышел в 1/8 финала хардового турнира в Польше
Когда играют украинцы в Европе? Крутых, Сачко и Марченко стартуют в Польше
ATP Гродзиск-Мазовецкий Виталий Сачко Пабло Андухар
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Теннис | 15 августа 2022, 06:50 0
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху
Футбол | 15 августа 2022, 20:45 34
Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху
Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху

Донецкий клуб провел второй спарринг с командой из Саудовской Аравии

Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
Теннис | 16.08.2022, 02:03
Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
ВИДЕО. Как Динамо готовится к первому матчу против Бенфики
Футбол | 16.08.2022, 13:49
ВИДЕО. Как Динамо готовится к первому матчу против Бенфики
ВИДЕО. Как Динамо готовится к первому матчу против Бенфики
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
Футбол | 16.08.2022, 11:11
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
16.08.2022, 09:30 1
Футбол
ВИДЕО. Чемпиона мира по легкой атлетике избили и выбросили из яхты в воду
ВИДЕО. Чемпиона мира по легкой атлетике избили и выбросили из яхты в воду
14.08.2022, 22:20
Другие виды
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
15.08.2022, 13:59 4
Бокс
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
15.08.2022, 17:12 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
15.08.2022, 12:05 54
Футбол
Роналду готов вернуться в Спортинг
Роналду готов вернуться в Спортинг
14.08.2022, 17:27 4
Футбол
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
В Крыму снова взрывы. На этот раз под Симферополем
16.08.2022, 14:10 1
Война
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
14.08.2022, 23:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности