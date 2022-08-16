Украинец проиграл второму сеяному на челленджере в Гродзиск-Мазовецком
Виталий Сачко проиграл опытному испанцу в Польше
Виталий Сачко (Украина, ATP 271) в 1/16 хардового челленджера в Гродзиск-Мазовецком (Польша) проиграл опытному испанцу Пабло Андухару (Испания, ATP 92), который является вторым сеяным турнира.
АТР челленджер Гродзиск-Мазовецкий (Польша). Хард. 1/16 финала
Виталий Сачко (Украина) – Пабло Андухар (Испания) – 2:6, 6:2, 4:6
Украинец брал медицинский тайм-аут в третьем сете, но все равно играл ровно и имел шансы на победу. Тем не менее, в 9 гейме третьего сета Виталий отдал свою подачу с 40:15 и затем Андухар подал на матч.
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