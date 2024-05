Бавария планирует подписать нападающего из Второй Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» планирует подписать талантливого нападающего «Гройтер Фюрта» Арминдо Зиба, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Бавария» активирует опцию обратного выкупа 21-летнего футболиста за 1.5 миллиона евро. Интересно, что всего 2 года назад мюнхенцы отпустили игрока за 50 тысяч.

Отмечается, что сразу после трансфера «Бавария» отправит Арминдо в аренду.

В этом сезоне Арминдо Зиб провел 31 матч во Второй Бундеслиге, отметившись 12 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3.5 миллиона евро.

🚨🇩🇪 More on Armindo Sieb. Understand Bayern will extend his contract until June 2027 or 2028 as soon as he returns to the club, then sending him on loan.



Bayern will 100% activate the buy back clause for €1.5m and planning to send him on loan next season. pic.twitter.com/zKYOcWVy55